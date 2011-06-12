انعقاد قرارداد زرینی با کاله/ کاپیتان به داماش پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، حسن منصوری بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حمزه زرینی دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال پس از دو سال همکاری با تیم داماش گیلان، برای یک فصل کامل با تیم کاله قرارداد بست تا با این تیم در رقابت های امسال لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور به میدان برود.

وی افزود: آرش صادقیانی دیگر ملی پوش والیبال کشوردر روزهای گذشته با مسئولان باشگاه کاله به توافق رسید و قرارداد داخلی با کاله مازندران بست.

سرپرست باشگاه کاله مازندران، با بیان اینکه محمد شریعتی کاپیتان فصل گذشته این تیم از کاله جدا شده و با تیم داماش گیلان قرارداد بسته است، تصریح کرد: علی سجادی و مهران زارع با درخواست خود از تیم کاله جدا شدند.

منصوری با بیان اینکه باشگاه کاله برای حضور قدرتمندانه تر در مسابقات امسال لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور بازیکنان مستعد ودر حد و اندازه های این تیم جذب کرده است، ادامه داد: عادل غلامی ملی پوش با اخلاق تیم کاله به همراه رضا قراء قرارداد خود را با رضایت کامل با این تیم تمدید کردند.

وی یادآورشد: فرهاد نظری افشاربهترین بازیکن فصل گذشته لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور پس از توافق با مسئولان کاله قرارداد خود را به مدت یک فصل دیگر با کاله مازندران تمدید کرد.

سرپرست باشگاه کاله مازندران اضافه کرد: این باشگاه در روزهای گذشته آرش صادقیانی از ملی پوشان موفق والیبال کشور را به خدمت گرفت.

منصوری با اشاره به اینکه باشگاه کاله با چندین بازیکن دیگر برای جذب در باشگاه کاله در حال مذاکره است، از جزئیات بیشتر و اعلام اسامی آنان تا ثبت قرارداد اشاره ای نکرد.

وی یادآورشد: تیم کاله برای فصل جدید لیگ برتروالیبال باشگاه های کشور قصد دارد با جذب بازیکنان کلیدی و موفق، خود را یکی از مدعیان اصلی لیگ معرفی کند.