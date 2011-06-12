گرد و غبار هوای استان قزوین را آلوده کرد

علی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میانگین ریزدانه ها (گرد وغبار) موجود در هوای این استان 250 میکروگرم در مترمکعب است و این روند تا پایان امروز همچنان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این مهمان ناخوانده برای چهارمین بار طی سال جاری است که وارد استان شده است.

فرهادی یادآور شد: این ریزگردها از بیابانهای کشورهای عربی بویژه عراق وارد کشورمان شده و از عصر دیروز هوا دوباره غبار آلود شده است.

به گفته مدیرکل محیط زیست استان قزوین اگر وجود گرد و غبار موجود در هوا به میزان 100 تا 250 میکروگرم در مترمکعب باشد در حالت هشدار، از 250 تا 350 میکروگرم در وضعیت اضطرار و از 350 میکروگرم در مترمکعب به بالا در حالت خطرناک قرار داریم.

کاکاوند کارشناس هواشناسی استان قزوین گفت: متوسط دید افقی در شهر آوج به یک هزار و 200 متر و در شهر قزوین به دو هزار و 200 متر کاهش یافته در حالیکه میزان دید افقی در حالت طبیعی و هوای صاف حدود 10 کیلومتر است.

به پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قزوین از فردا به تدریج از میزان غلظت گرد و غبار و ذرات معلق در هوا کاسته شده و این پدیده نامیمون از استان قزوین خارج خواهد شد.

پزشکان هشدار می دهند این وضعیت برای کودکان و افراد در معرض بیماریهای ریوی که حساس ترند خطرناک است و توصیه شده است که از منزل کمتر خارج شوند.