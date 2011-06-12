دو فیلم از اردبیل به بخش نهایی "سوگواره لحظه های عاشورایی" راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، وحدت سلیمانزاده عصر یکشنبه در بازدید از مراکز آموزش فیلم حوزه هنری استان در اردبیل اظهار داشت: با پایان یافتن بازبینی آثار رسیده در بخش فیلم، اسامی آثار راه یافته به مرحله داوری این سوگواره از سوی هیئت انتخاب اعلام شد.

به گفته وی فیلم کوتاه "آن دورها" به کارگردانی رضا جمالی و "گوز یاشی" به کارگردانی سعید علائی از فیلمسازان حوزه هنری استان اردبیل در بخش نهایی این سوگواره حضور خواهند داشت.

مدیر حوزه هنری استان با بیان اینکه برای این سوگواره 195 اثر از میان 163نفر شرکت کننده در بخش فیلم ارسال شده بود، اضافه کرد: در پایان مرحله اولیه هئیت داوران تعداد 20 اثر از 17 نفر را جهت حضور در بخش رقابتی انتخاب کرد.

وی افزود: سومین سوگواره لحظه های عاشورایی به صورت سراسری و در بخشهای فیلم، عکس و فیلمنامه با موضوعات مختلف برگزار می شود و 23 تیرماه جاری در خراسان رضوی با معرفی نفرات و فیلمهای برتر به کار خود پایان خواهد داد.

سلیمانزاده "روحانیت و تبلیغ معارف حسینی"، "تاثیرات فرهنگ حسینی در جامعه امروز"، "نگاه انسانی و فطری به عاشورا و قیام اباعبدالله الحسین (ع)" و "ایرانیان و عزاداری سالار شهیدان" از جمله موضوعات این سوگواره عنوان کرد.

وی در پایان ابراز داشت: سیدرضا میرکریمی، مجتبی راعی و احمد رضا درویش از اعضای هیئت داوران بخش فیلم این سوگواره هستند.

