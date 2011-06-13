سرمایه گذاری منجر به تولید در بخش کشاورزی البرز حمایت می شود

علی اصغر منصورخاکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اهمیت فراوانی دارد و باید شرایط این امر را به بهترین نحو فراهم کنیم.

وی ادامه داد: آندسته از سرمایه گذاری هایی که منجر به تولید شود، از سوی جهاد کشاورزی استان البرز حمایت می شود تا بتوانیم این سرمایه گذاری را گسترش دهیم و از آنها در زمینه ارتقای امور استفاده کنیم.

این مسئول افزود: به سرمایه گذاری هایی که منجر به تولید شود، احترام می گذاریم و همه تلاش خود را برای حمایت از این سرمایه گذاری ها به کار خواهیم گرفت.

منصورخاکی اضافه کرد: لازم است شرایطی به وجود آوریم که سرمایه گذاران بتوانند با راحتی بیشتری به امر سرمایه گذاری بپردازند و در این خصوص، شرایط مطلوبتری برای آنها به وجود آید.

وی یادآور شد: البته لازم است سرمایه گذاری در واحدهای کوچک و خرد نیز مد نظر قرار گیرد و حمایتهای کافی از آنها صورت گیرد تا بتوانیم از مشکلات موجود در این بخش نیز بکاهیم.