"تاریخ مختصر عدالت" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوید جانستون در کتاب خود، "تاریخ مختصر عدالت" بحثی خواندنی درباره اهمیت عدالت را طرح کرده و کوشیده است تا تاریخچه مختصری از آثاری را که توسعه ایده عدالت از جهان باستان تا به امروز بر جای گذاشته است با توجهی ویژه به ظهور ایده‌های مدرن از عدالت اجتماعی مورد بررسی قرار دهد.

وی همچنین در این اثر خود به بحث درباره موضوعاتی چون تاریخ ایده‌ها در باب عدالت، چگونگی در هم تنیدگی ایده‌های پیچیده با شهودهای عادی در مورد عدالت، ریشه‌های ظهور ایده عدالت اجتماعی و معرفی مختصر آراء و اندیشه‌های چهره‌های برجسته و برخی مکاتب فکری در تاریخ فلسفه در نسبت با عدالت می‌پردازد.

دیوید جانستون، استاد علوم سیاسی در گروه علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا است که تاکنون از وی آثاری چون "بلاغت لویاتان: توماس هابز و سیاستهای انتقال فرهنگی" (1986)، "ایده نظریه لیبرال" (1994) و "برابری" (2000) منتشر شده است.

ویرایش نخست کتاب "تاریخ مختصر عدالت" تألیف دیوید جانستون به تازگی در 280 صفحه و به زبان انگلیسی از سوی انتشارات ویلی منتشر شده است.