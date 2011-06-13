سال جاری تحولات سرنوشت ساز در شرکت پست روی می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نصیری یکشنبه شب در جلسه کیفیت خدمات پست استان خراسان رضوی افزود: افزایش تعرفه ها و ارزشمندتر شدن خدمات، سیاست مشتری مداری در سایه نظارت و مدیریت دقیق تر را بیش از پیش ضروری ساخته است.

وی از مدیران و کارکنان پست استان ها خواست با کاهش هزینه ها و بهینه سازی امکانات، قیمت تمام شده خدمات را کاهش داده تا با مدیریت بهینه تعرفه ها این دوران گذار در شرکت سپری شود.

وی اظهار داشت: در همین راستا، مدیرعامل شرکت خواستار ایجاد گشت های کیفیت، کنترل و نظارت بویژه در بخش های اجرایی شده است.

مدیر کل پست پیشتاز در این جلسه گفت: ارتقا کیفیت در پست یکی از مهمترین برنامه های شرکت در سال جاری است که اجرای آن در چند فاز پیش بینی شده است.

بوداغی افزود: در فاز نخست ادارات فنی و تجزیه و مبادلات در تیرماه مورد ارزیابی قرار می گیرند و در فاز بعدی که در شهریور ماه اجرا می شود ادارات ستادی و سایر حوزه ها بررسی می شوند.

وی با اشاره به آمار عملکردی امسال پست استان، روند رشد آن را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: این روند تا تیر ماه که نخستین دوره ارزیابی عملکرد ترافیک استانهاست به عدد تعیین شده برسد.

مدیر کل پست مستقیم در جلسه شورای اداری عملکرد استان در برخی شاخص ها را مطلوب ذکر کرد و گفت: با توجه به بستر موجود و توان بالقوه استان، خرید اینترنتی در استان نیازمند تقویت و توجه بیشتر است.

کیوانی خواستار رسیدگی به وضعیت مرسولات برگشتی و بلاتکلیف شد و افزود: حفظ مشتریان موجود و تقویت باز الکترونیکی نیازمند توجه بیشتر به این سرویس نو است.

در ادامه مدیر کل پست خراسان رضوی ضمن ترسیم عملکرد پست استان در بخشهای اجرایی ، جایگاه خراسان رضوی در سهم درآمد از کل کشور در دو ماهه نخست سال جاری را رتبه دوم بعد از منطقه 14 پستی تهران عنوان کرد.

کورش توکلی با اشاره به نقاط قوت، همت و تلاش مجموعه پست استان در جهت رفع نقاط ضعف و رسیدن به پیش بینی ها را مورد تاکید قرار داد.