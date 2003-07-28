كشف يك بمب 70 كيلوگرمي در ميدان امام خميني تهران

گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر :

تقويم روز شمار اتفاقات مهم هفتم مرداد ماه در طول دوران هشت سال دفاع مقدس

61/05/07

ادامة مرحله پنجم عمليات رمضان: تيپ 27 حضرت رسول و تيپ 14 امام حسين در اولين ساعات در روي مثلثيها الحاق كرده اند.

تيپ 8 نجف و 17 علي بن ابيطالب نيز توانسته اند پس از پشت سر گذاشتن مشكلاتي الحاق كنند.

خاكريز شمالي منطقه عمليات تا صبح امروز احداث شد ولي از خاكريز جنوبي فقط 100 متر باقيمانده بود. تلاش مضاعف دشمن براي جلوگيري از تكميل خاكريز و پايان موفقيت آميز احداث خاكريز جنوبي.

ابهام بزرگ فرماندهان عملياتي: چرا نيروهاي عراقي همچنان در منطقه عملياتي باقيمانده اند؟

روشن شدن ابهام: انتهاي غربي خاكريز شمالي به اشتباه، به جاي انتهاي مثلث سوم خط دفاعي به انتهاي مثلث چهارم وصل شده و به اين جهت ضلع غربي منطقه عمليات از ده كيلومتر به فراتر از 13 كيلومتر رسيده است. بنابراين نيروهاي عراقي از يك دالان سه كيلومتري به راحتي پشت نيروهاي خودي تردد ميكنند. مشكلات ناشي از وجود نيروهاي عراقي در منطقه متصرفه موجب عدم الحاق غرب منطقه عملياتي شده است . تصميم قرارگاه كربلا براي حل كردن مشكل الحاق در اين منطقه.

تأخير نيروهاي ارتش در ورود به منطقه عملياتي تا آخرين ساعات امروز.

گفته هاي سه تن از افسران عراقي اسير شده در عمليات رمضان دربارة تلفات و خسارتهاي ارتش اين كشور: تيپ 50 زرهي كه بعد از عمليات بيت المقدس بازسازي شده بود، در عمليات رمضان به محاصره نيروهاي ايراني درآمد و 95 درصد از تجهيزات آن منهدم يا به غنيمت گرفته شد ...

عراق براي دومين بار نيروهاي احتياط را به خدمت فراخواند؛ اينبار 40 ساله ها!

مصاحبه رئيس ستاد مشترك ارتش پس از ديدار با امام: دفاع بايد تا نابودي كامل صدام ادامه يابد ... صلح با صدام خيانت است. حركت 64 دستگاه خودرو حامل تجهيزات نظامي از عربستان به عراق.

روزنامه آلماني "زوددويچه سايتونگ" و هفته نامة "بليتز" هند از مجهز شدن عراق به سيستمهاي ضدهوايي ساخت آلمان و فرانسه، تانكهاي فرانسوي آ.ام.ايكس، جنگنده هاي ميراژ، موشكهاي برزيلي و تانكهاي مدرن روسي گزارش داده اند .

شهادت 9 تن و جراحت 23 تن از مردم آبادان و خرمشهر براثر گلوله باران مناطق مسكوني اين دو شهر.

خبرگزاري جمهوري اسلامي اسامي مناطقي را كه هنوز در اشغال نيروهاي عراقي هستند اعلام كرد: در مناطق مياني: ارتفاعات استراتژيك و پاسگاههاي مرزي واوي، ربوت، انگيزه، سميده، فكه و بيات ...

تأثير عمليات رمضان در آشفته شدن فعاليتهاي اقتصادي در منطقه جنوبي عراق: اتباع سوئيس، سوئد، لهستان، چين و كره جنوبي بصره را ترك كرده اند.

وزيرخارجة ژاپن از شركتهاي ژاپني فعال در بصره خواست تا كاركنان خود را از اين منطقه خارج كنند.

رئيس دانشكدة مطالعات بين المللي "امريكن يونيورسيتي" : هدف اصلي ايران تأمين امنيت مرزها است نه تصرف خاك عراق. تحليل غرب از تحولات ايران و تواناييهاي رهبري ايران در بسيج نيروها كاملاً اشتباه است.

انگلستان از شركت تيم تيراندازي جانبازان ايراني در مسابقات معلولان جلوگيري كرد. سرپرست تيم ايران: در حالي كه اسرائيل در اين مسابقات اقدام به تشكيل جلسة سياسي كرده است، انگلستان تيم ايران را به جرم پخش كردن عكس امام خميني (ره)، از مسابقات محروم كرد.

اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان در اروپا ضمن تقبيح ضرب و شتم دانشجويان ايراني زنداني در آلمان، خواستار آزادي آنها شد.

در سه درگيري در مناطق مختلف كردستان، سه تن از فرماندهان عمليات سپاه به شهادت رسيدند: "حاجيان" فرمانده عمليات كامياران، "كيا صادقي" فرمانده عمليات گردان جندالله ناحيه كردستان و "ابراهيم شجاعي" فرمانده عمليات بوكان.

افراد سازمان منافقين يكي از اعضاي سابق كميته انقلاب اسلامي را ربودند. كشته شدن دو تن از اعضاي اين سازمان در درگيريهاي خياباني. يك بمب 70 كيلوگرمي كه افراد سازمان منافقين آن را در ميدان امام خميني تهران جاسازي كرده بودند، كشف شد.

يك بولتن محرمانه داخلي سپاه جزئيات اقدامات سازمان منافقين براي خرابكاري در لشكر 92 زرهي و ترور چند تن از فرماندهان عاليرتبه را فاش ساخت.

65/05/07

بررسي دو راهكار عمده عمليات بزرگ آتي (حيدر) در جلسه قرارگاه خاتم سپاه: 1- بستن تنگه ابوالخصيب و محاصره سپاه هفتم عراق. 2- تصرف ابوالخصيب و پدافند در جنوب شرق بصره. فرمانده كل سپاه: «طي اين عملياتها ما با يك حركت نظامي "انهدام دشمن" به سوي يك حركت سياسي "تصرف بصره" ميرويم.» ارزيابي دو طرح مذكور. بررسي و تصويب طرح كلي عمليات در منطقه حاج عمران در قرارگاه حمزه.

پيگيري روند آمادگي عمليات انهدام اسكله هاي البكر و العميه؛

اقدامات قرارگاه نوح براي كارگذاري اهداف كاذب در خليج فارس براي منحرف كردن موشكهاي دشمن.

تهاجم دشمن به ضلع شرقي جزيره جنوبي مجنون و كشته شدن حدود 100 نيروي متجاوز؛ گزارش قرارگاه نصرت سپاه از وضعيت نگرانكنندة اقدامات اخير دشمن و ضعف امكانات خودي؛ دشمن در سه ماه گذشته 16 بار به جزيره جنوبي حمله و 450 تن را شهيد و 1400 تن را مجروح كرد.

حمله هواپيماهاي خودي به يك پل ارتباطي در اربيل و تأسيسات صنعتي استان سليمانيه.

هاشمي رفسنجاني: «ما ناگزير به مقابله به مثل هستيم و بدون مقابله با دشمن، نميتوانيم دست اين جنايتكاران را بشكنيم و از اين بابت براي مردم عراق متأسفيم.»

در حمله هواپيماهاي عراقي به دو روستاي كردنشين عراق جمعي شهيد و مجروح شدند.

اعزام داوطلبان بسيجي از شهرهاي مختلف و اعزام يك تيپ از لشكر21 حمزه.

با پايان مهلت قانوني معرفي مشمولان غايب، سپاه، ژاندارمري و كميته اعضاي خود را موظف به شناسايي و معرفي مشمولان غايب كردند؛

خبرگزاري فرانسه: عليرغم بناي استراتژي ايران بر به كارگيري انبوه سربازان، ليكن تاكنون به اين مقياس اقدام به سربازگيري نكرده است.

رئيس دوره اي شوراي امنيت سازمان ملل: دورنماي شروع مذاكرات ميان ايران و عراق درباره طرح هشت ماده اي شوراي امنيت، همچنان مسدود است.

خبرگزاري آلمان: كشورهاي عربي نظاره گر عراقي كه تا گردن درآب فرو رفته است، نخواهند بود.

هفته نامه بررسي اقتصادي خاورميانه: جنگ براي دوكشور متخاصم تا پايان سال گذشته 416 ميليارد دلار هزينه داشته است. تا پايان سال گذشته عراق 94 ميليارد دلار و ايران 220 ميليارد دلار صرف هزينه هاي جنگي خود كرده اند.

راديو اسرائيل: جنگ قيمتها بين كشورهاي توليد كننده نفت با شدت بيشتري ادامه خواهد يافت.

بي.بي.سي: اگر جلسه فعلي اوپك با اختلافات پايان گيرد، بهاي نفت به بشكه اي پنج دلار نيز خواهد رسيد.

يك امريكايي دستگير شده نوشت كه امريكا با استفاده از مدارك ساختگي پرونده تشكيل داده و اتباع اسرائيلي را با استناد به آن، متهم به فروش سلاح، به ايران ميكند.

اخراج تيم معلولان و جانبازان ايران از بازيهاي المپيك معلولان در انگلستان به جرم حمل تصوير امام خميني و سردادن شعار عليه امپرياليسم و صهيونيسم.

64/05/07

عمليات قادر 2

انصراف عراق از ميزباني اجلاس آتي كنفرانس كشورهاي غيرمتعهد (منابع نزديك به جنبش گفتند كه رژيم عراق بخاطر تضاد بين عملكرد خود در جنگ با اصول جنبش از ميزباني اين كنفرانس منصرف شده است.)

نارضايتي ريگان از وضع كشورهاي حوزه خليج فارس، ادعاي وي بر تروريسم بودن ايران و پشتيباني از راه حل مسالمت آميز جنگ.

66/05/07

عمليات نفوذي “ تيپ 65 هجرت “ سپاه و پيشمرگان حزب الله كرد در شهر شيلاديزه ؛

كمين نيروهاي حزب دمكرات عراق در “ بامرني “ استان دهوك .

درگيري بين نيروهاي گشت اسلام آباد با ضدانقلاب در “ بزلاخه “ و دستگيري شش تن از افراد دمكرات در مريوان .

پناهنده شدن بيش از يكصد تن از مردم عراق به جمهوري اسلامي ايران .

اعزام گردانهاي “ عاشق شهادت “ از سراسر كشور .

امريكا هشت فروند هليكوپتر بزرگ مين ياب به خليج فارس اعزام كرد .

درخواست امريكا از دولتهاي انگليس ، آلمان غربي ، فرانسه ، هلند و ايتاليا براي اعزام تجهيزات مين روب به خليج فارس ؛ آلمان : “ مشكل قانوني داريم . “ هلند و انگليس : بررسي خواهيم كرد . “ فرانسه چهار كشتي خواهد فرستاد .

سه حمله ناموفق عراق در ارتفاعات ميمك و بمباران چند نقطه در محور صالح‌آباد ـ ايلام .

اعتراض مردم لبنان و پاكستان به حضور نيروهاي امريكايي در خليج‌فارس .

67/05/07

ورود هيئت كارشناسي سازمان ملل به بغداد