با امام خمینی (ره) شیعه را شناختم/ رمز تاثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران

"یورگن گراسمان" در پاسخ به خبرگزاری مهر از مراحل زندگی شخصی و تحولات عقیدتی خود به تاثیرپذیری از شخصیت امام خمینی (ره) سخن گفت.

چه تجربیاتی در زندگی شما را به سمت اسلام سوق داد؟

گراسمان: من در شهر کوچکی در آلمان به دنیا آمدم و به عنوان یک مسیحی پروتستان رشد کردم. در سن 20 سالگی جوانی بودم با نگاهی غربی به زندگی، اگر در این سن کسی از من می پرسید که نظرت در مورد خداوند چیست می گفتم این مشکل تو است، من مشکلی ندارم، در آن زمان مثل تمام جوانهای همسنم دوست داشتم رفیقه ای داشته باشم و از زندگی لذت ببرم، این تصوری بود که من و امثال من از زندگی داشتیم، تصوری که حتی امروز هم بخش اعظم مردم در غرب از زندگی دارند.

این در حالی است که در بین معتقدان به مذهب نیز مشکلاتی وجود دارد، من به شخصه فرد مومنی نبودم، اما می دانم که مسیحیت هم چیز زیادی برای ارائه کردن به مردم این عصر ندارد تا به کمک آن راه نجاتشان را بیابند. مسیحیت کنونی و روحانیون آن نمی دانند چطور با جوانان برخورد کنند، آنها را جذب کنند و به سئوالاتشان پاسخ دهند.

در همین دوران سفری به چند کشور داشتم، به دانمارک و اسپانیا رفتم و در 21 سالگی راهی برلین شدم. برای کسب درآمد کارهای زیادی انجام دادم و بعد در رشته علوم سیاسی در دانشگاه تحصیل کردم. آنجا بود که با آفریقاییها آشنا شدم این اولین برخورد من با مسلمانان بود. من خاطره خوبی از آنها دارم و تا کنون نیز محبت خاصی به آفریقاییها دارم. من دوستی سودانی داشتم که 10 سال پیش فوت کرد و هنوز با خانواده وی در تماس هستم. پس از پایان تحصیلاتم یک کافه به سبک مصریها راه انداختم که برای اداره آن دوستی مصری یاری ام می کرد، به همین دلیل مصر را شناختم و بارها به این کشور سفر کردم، امروز خیلی ها را در مصر می شناسم.

نخستین برخوردتان با مسلمانان کی و چگونه بود؟

گراسمان: زمانی که 23 ساله بودم برای نخستین بار خدا را احساس کردم، در این زمان مشکلات زیادی داشتم و به این نتیجه رسیده بودم که کسی نمی تواند کمکم کند، وقتی کسی در بین انسانها نباشد که شما را یاری کند شما به چه کسی پناه می برید؟ این موضوعی بود که من به آن رسیدم و خدا را یافتم. برای اولین بار در زندگی ام از صمیم قلب دعا کردم. پیش از این ماجرا من به هیچ وجه انسان مومنی نبودم، خیلی از آلمانی ها می توانند تایید کنند که انسانهای مومنی نیستند و به چیزی اعتقاد ندارند، این موضوع برای آنها مشکلی به حساب نمی آید.

من هم اینطور بودم شخصا درکی از ایمان مذهبی و اعتقاد قلبی نداشتم، اما روند زندگی ام به سمتی رفت که خدا را حس کردم. اما آشنایی من با اسلام به زمانی برمی گردد که هم اتاقی سودانی داشتم، طی مدتی که با وی زندگی می کردم به ویژه در ماه رمضان متوجه شدم خیلی از کارهایی که من انجام نمی دهم و بد می دانم، او نیز انجام نمی دهد، با خودم می گفتم تفاوت ما در چیست چیزی که به اعتقاد من درست و صحیح است، او نیز درست می داند، اما نمی توانستم خودم را به عنوان یک مسلمان تصور کنم.

چرا مذهب شیعه را انتخاب کردید؟

گراسمان: مسلمان شدن من به این گونه بود که بعد از آشنایی با دوست سودانی ام، به مرور زمان بیشتر با هم صمیمی شدیم و بحثهای زیادی در مورد مسائل اخلاقی کردیم تا اینکه در سن حدود 24 سالگی به این نتیجه رسیدم که تنها یک خدا وجود دارد و حضرت محمد (ص) آخرین فرستاده اوست، اینگونه بود که مسلمان شدم. اما در این زمان هم با اسلام واقعی آشنا نشده بودم. من زمانی با اسلام واقعی، سیاسی و پویا آشنا شدم که امام خمینی (ره) را برای اولین بار شناختم. وی به من آموخت که اسلام واقعی همیشه با بی عدالتی در جدال است. پیش از آن من با واقعیت اسلام آشنا نبودم و گمان می کنم مردم ایران هم با رهبری امام توانستند به این درک از اسلام واقعی برسند.

چنین ویژگی را که تنها در اسلام شیعی وجود دارد، زمانی که امام(ره) در پاریس بود شناختم و مجذوب شخصیت ایشان شدم. من سخنان امام را بی چون و چرا می پذیرفتم و حتی به دانشجویان ایرانی برلین در پخش کردن اعلامیه های وی کمک می کردم. من تفاوتی بین سخنان امام و حقیقت شخصیت وی نمی دیدم و همین موضوع مرا جذب می کرد. امام(ره)، حامی مستضعفین و منادی وحدت بین مسلمانان علیه مستکبران بود. وی به اهمیت ایران به عنوان مهمترین کشور جهان اسلام در مبارزه با غرب پی برده بود. همانطور که امام(ره) می گفت قدرت اصلی مسلمانان در وحدت است و با حفظ وحدت خودشان می توانند در برابر بزرگترین قدرتهای جهان بایستند، همانطور که ایران ایستاده است.

چه عاملی حکومتهای اسلامی را آسیب پذیر می کند؟

گراسمان: یکی از مسائلی که امام بر آن تاکید داشت مبارزه با بی عدالتی بود و این آسیبی است که حکومتهای اسلامی را تهدید می کند. تا زمانی که بی عدالتی وجود داشته باشد هیچ حکومتی نمی تواند ادعای اسلامی بودن کند. در مورد ایران هم باید متوجه این آسیب بود. چیزی که موجب نارضایتی مردم می شود مشاهده کسانی است که در جامعه به ثروتهای بادآورده دست یافته و صاحب بیت المال شده اند، این برخلاف خواست امام خمینی(ره) است چرا که هدفشان خدمت به مستضعفین بود و بارها بر این مسئله تاکید می کردند.

در حال حاضر نیز برای مبارزه با این معضل و اجرای آرمان امام خمینی(ره)، ایرانیها باید اتحاد خود را حفظ کرده و به رهنمودهای امام خامنه ای عمل کنند. حکومت اسلامی ایران باید به تلاش خود برای اعتلای مستضعفین ادامه داده و چهره واقعی اسلام را به نسل جوان این کشور و به تمام جهانیان نشان دهد.

رمز تاثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران را در چه می دانید؟

گراسمان: پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) نقطه عطفی در تاریخ بود. امام خمینی(ره) خدمت بزرگی به بشریت انجام داد، اما بدون وجود انسانهای آزاده و شجاع در ایران، پیروزی انقلاب اسلامی میسر نبود. ایثار و از جان گذشتگی مردم مسلمان ایران الگویی برای تمام انسانهای آزادیخواه جهان است.

عظمت و اقتدار انقلاب ایران از این حقیقت سرچشمه می گیرد که کاملا ایرانی است و از هیچ قدرت خارجی کمک نگرفته است. این امر نقطه قوت انقلاب و دلیل تاثیرگذاری آن است. به نظر من اتحاد و قاطعیت مردم ایران نیز برای تمام ملتهای تحت سلطه راهگشا بوده و نوید بخش آینده ای روشن و زندگی بهتر است. امیدوارم این قاطعیت و همبستگی که پیروزی را تضمین می کند، همچنان پابرجا بماند.

گفتگو: فریدون ناعمی