بهره برداری از بزرگترین آبشار مصنوعی کشور در کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، زیباسازی سیمای شهری و بهره برداری از پروژه هایی بزرگ در این خصوص از چندی پیش در دستور کار شهرداری کرج قرار گرفته است.

بی شک یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری هر شهری پروژه های بزرگ و منحصر به فرد آن است که علاوه بر تغییر چهره شهر و استفاده شهروندان همواره برای مسافران عبوری نیز جذابیت دارند.

قرار گرفتن این پروژه ها در مراکز شهر و مبادی ورودی و خروجی بر میزان اهمیت پروژه افزوده و موجب استقبال بیشتز شهروندان می شوند.

کرج کلانشهر پرجمعیتی است که به واسطه قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی و میزبانی از چهارمین جاده زیبای جهان و از سوی دیگر همجواری با پایتخت همه روزه شاهد عبور شمار زیادی از مسافران از این شهر است.

بازدید سالانه سه میلیون مسافر از آبشار مصنوعی کرج

در همین راستا شهرداری کرج از سال گذشته پروژه بزرگترین آبشار مصنوعی کشور با ظرفیت بازدید سالانه سه میلیون مسافر عبوری را آغاز کرد و با گذشت چند ماه این پروژه ساعتی پیش به بهره برداری رسید.

شهردار کرج در حاشیه افتتاح و بهره برداری ازاین پروژه اظهار داشت: در راستای بهبود سیما و منظر شهری پروژه آبشار بیلقان که بزرگترین آبشار مصنوعی در کشور است آماده بهره برداری است.

انتقال آب رودخانه به بالای آبشار

سیدلی آقازاده با بیان اینکه این آبشار مصنوعی در ابتدای محور کرج - چالوس افزود: این آبشار مصنوعی به ارتفاع 20 متر و عرض 14 متر است که با دبی 450 مترمکعب در ساعت، آب را از رودخانه کرج به بالای آبشار انتقال می دهد.

وی اجرای پروژه های مهم و زیبا را با هدف تغییر سیمای شهری از برنامه های آتی شهرداری کرج برشمرد.



معاون خدمات شهری شهرداری کرج نیز در این مراسم گفت: این پروژه در مدت کمتر از یکسال طراحی، اجرا و به بهره برداری رسیده و بزرگترین ابشار مصنوعی کشور به شمار می رود.

قابلیت بهره برداری از آبشار در تمام طول سال

علی کمالی زاده افزود: این پروژه دارای نورپردازی ویژه و سنگ گذاری با سنگهای طبیعی است که مجهز به سیستم مه پاش جهت ایجاد مه مصنوعی و تلطیف محیط و همچنین مجهز به دستگاه گرم کننده جهت جلوگیری از یخ زدگی و قابلیت بهره برداری در تمام طول سال است و در راستای ایمن سازی آبشار و ایجاد استحکام لازم، دیواره نگهبان از جنس بتن مسلح و با استفاده از تکنیک RoCKBuIT طراحی و اجرا شده است.



در مراسم بهره برداری از این پروژه شمار زیادی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، مسئولان استان البرز و شهرستان کرج حضور داشتند.