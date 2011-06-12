بلندمرتبه سازی در ساری تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقامیری عصر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: براساس اهداف سند چشم انداز و به منظور توسعه متوازن شهری، باید صنعت بلندمرتبه سازی و انبوه سازی در ساری نهادینه شود.

وی اظهار داشت: شهر ساری به جای گسترش و تمرکز در ارتفاع در سطح گسترش یافته که سبب بروز پدیده کمبود زمین در شهر شده است.

این عضو شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز و فاقد اصول شهرسازی در جنوب شهر به مراتب بیشتر از مرکز و شمال شهر صورت می گیرد، بیان کرد: شهرداری ساری باید مردم را به احداث ساختمانهای بلند و با متراژ واحدهای کوچک ترغیب کند.

آقامیری با بیان اینکه نباید شهرداری با اجرای قوانین غیراصولی، شهروندان را انجام تخلفات شهری هدایت کنند، یادآور شد: این اقدام شهرداری سبب می شود تا سیمای شهری ساری زشت و ناهمگون شود.

این عضو شورای اسلامی شهر ساری گفت: شهرداری باید در قبال دریافت حق جریمه پارکینگ از شهروندان برای آنان پارکینگ های عمومی و طبقاتی احداث کند.

وی با بیان اینکه افکار عمومی باید دلیل عدم مدیریت صحیح شهرداری در زمینه دفن و حمل زباله را از مدیران شهری بخواهند، اظهار داشت: بدلیل هزینه های بالای حمل و دفن زباله، بخش عمده ای از بودجه شهرداری به گزاف می رود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر ساری نیز با اشاره به اینکه سرانجام اسب های جمع آوری شده مرکز شهر ساری برای شهروندان باید اطلاع رسانی شود افزود: اسب برنزی میدان امام دارای قدمتی فراوان بوده که اقدام مسئولان برای جمع آوری اسب صحیح نبوده است.

نادعلی رمضان پور اظهار داشت: متاسفانه با گذر زمان هنوز تکلیف شهربازی ساری مشخص نیست و باید شهرداری نسبت به تعیین تکلیف پیمانکار مورد نظر تصمیم گیری قاطعی بگیرد.