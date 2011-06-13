به گزارش خبرگزاری مهر، ابونصر محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ فارابی را که در سال 260 هجری قمری در وسیج واقع در یکی از نواحی ایران که فاراب نام داشت به دنیا آمد و در سال 339 هجری قمری در دمشق رخت از این جهان بربست، گره‌گشای معضلات و مباحث مهم و مشکلات فلسفه و علوم عقلی یونانی می‌دانند.

"فارابی‌شناسی" شامل دوازده پژوهش و تحقیق و ترجمه ممتاز درباره این دانشمند برجسته جهان اسلام است که به وجوه گوناگون رسایل و اندیشه فارابی می‌پردازند. این مقالات از بین آثار بی‌شمار چاپ شده در این زمینه انتخاب و با کسب اجازه از نویسندگان آنها در این کتاب تجدید چاپ شده‌اند.

مقالات منتشر شده در این مجموعه از این قرارند: "دورنمایی از زندگی و اندیشه فارابی"، "اندیشه کشورداری نزد فارابی" و "روش منطقی فارابی و پیشروان و پیروان او" (محمد تقی دانش‌پژوه)، "چرا فارابی را معلم ثانی خوانده‌اند" (سید حسین نصر)، "نظر فارابی درباره تبادل فرهنگها" (عبدالجواد فلاطوری) و "بحثی در آثار سیاسی فارابی" (رضا داوری اردکانی).

"تلخیص نوامیس افلاطون" (ابونصر فارابی، ترجمه مهدی محقق)، "فارابی و برهان وجودی" (ماجد فخری، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی)، "نظریه عقل در فلسفه فارابی" (فضل الرحمان، ترجمه سید مصطفی محقق‌داماد)، "فارابی و تصوف" (بدیع‌الزمان فروزانفر)، "دیدگاه فارابی پیرامون پژوهش و مطالعه پزشکی" (محمد حسین ساکت) و "زبان فارسی در آثار فارابی" (محمد محیط طباطبایی) از دیگر مقالات منتشر شده در این مجموع‌اند.

چاپ اول کتاب "فارابی‌شناسی" مشتمل بر مقالاتی درباره فارابس به اهتمام میثم کرمی با شمارگان 1200 نسخه و قیمت 6000 تومان از سوی انتشارات حکمت منتشر شده است.