آموزش 200 هزار معلم زن در طرح مشکوة با موضوع حجاب

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا نقدی "طرح مشکوة " را از برنامههای سال 90 در حوزه عفاف و حجاب اعلام کرد و افزود: با آموزش معلمان در زمینههای «عفاف، حجاب و حقوق زن مسلمان»، انتظار میرود این افراد پاسخگوی سؤالات جامعه به ویژه دختران دانشآموز باشند.
وی افزود: در همین راستا، آموزش گروهی از خواهران در «حلقههای صالحین» برای پاسخگویی به شبهات مطرح شده با رویکرد امر به معروف و نهی از منکر، در حوزه زنان موردنظر است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین اسلام را دینی بینظیر و قوی خواند و ادامه داد: از لحاظ پشتوانه استدلالی و منطق قوی، هیچ ایدئولوژی و مکتبی یارای مقابله با اسلام را ندارد.
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