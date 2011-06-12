آموزش 200 هزار معلم زن در طرح مشکوة با موضوع حجاب

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا نقدی "طرح مشکوة " را از برنامه‌های سال 90 در حوزه عفاف و حجاب اعلام کرد و افزود: با آموزش‌ معلمان در زمینه‌های «عفاف، حجاب و حقوق زن مسلمان»، انتظار می‌رود این افراد پاسخگوی سؤالات جامعه به ویژه دختران دانش‌آموز باشند.

وی افزود: در همین راستا، آموزش گروهی از خواهران در «حلقه‌های صالحین» برای پاسخگویی به شبهات مطرح شده با رویکرد امر به معروف و نهی از منکر، در حوزه زنان موردنظر است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین اسلام را دینی بی‌نظیر و قوی خواند و ادامه داد: از لحاظ پشتوانه استدلالی و منطق قوی، هیچ ایدئولوژی و مکتبی یارای مقابله با اسلام را ندارد.