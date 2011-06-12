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۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۲۱:۱۲

آموزش 200 هزار معلم زن در طرح مشکوة با موضوع حجاب

آموزش 200 هزار معلم زن در طرح مشکوة با موضوع حجاب

رئیس سازمان بسیج مستضعفین از آموزش 200 هزار معلم زن در زمینه حجاب در "طرح مشکوة " خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا نقدی "طرح مشکوة " را از برنامه‌های سال 90 در حوزه عفاف و حجاب اعلام کرد و افزود: با آموزش‌ معلمان در زمینه‌های «عفاف، حجاب و حقوق زن مسلمان»، انتظار می‌رود این افراد پاسخگوی سؤالات جامعه به ویژه دختران دانش‌آموز باشند.

وی افزود: در همین راستا، آموزش گروهی از خواهران در «حلقه‌های صالحین» برای پاسخگویی به شبهات مطرح شده با رویکرد امر به معروف و نهی از منکر، در حوزه زنان موردنظر است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین اسلام را دینی بی‌نظیر و قوی خواند و ادامه داد: از لحاظ پشتوانه استدلالی و منطق قوی، هیچ ایدئولوژی و مکتبی یارای مقابله با اسلام را ندارد.

کد مطلب 1333833

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