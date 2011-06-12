اسلامگرایان پیروز قاطع انتخابات/ تحول بی سابقه در تاریخ جمهوری ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های تلویزیونی ترکیه، با شمارش نهایی آراء، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر کنونی ترکیه، 50 درصد آراء را به خود اختصاص داده است و با تصاحب 326 کرسی از مجموع 550 کرسی پارلمان توانست برای سومین بار پیاپی، دولت جمهوری ترکیه را بار دیگر به دست گیرد.



بر اساس شمارش آرا، حزب جمهوری خلق با 9/25 درصد آراء و تصاحب 135 کرسی در پارلمان، حزب خلق ملی گرا با 13 درصد آراء و تصاحب 54 کرسی، نمایندگان مستقل 6/6 درصد آراء و تصاحب 35 کرسی، ترکیب پارلمان جدید ترکیه را تشکیل خواهند داد.

با اعلام پیروزی نهایی حزب عدالت و توسعه، هزاران نفر از هواداران این حزب در آنکارا و دیگر شهرهای ترکیه به خیابانها ریخته و به شادمانی پرداختند.



رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه پس از اعلام پیروزی حزب متبوعش در جمع هواداران پرشور خود در آنکارا گفت از هر دو شهروند ترک، یک نفر به حزب ما رای داده است و با این حال، همه مخالفان را در آغوش می گیریم.



وی افزود : زمانی که ما دولت را در اختیار گرفتیم، آرای ما 16 میلیون نفر بود و اکنون تعداد آرای ما به 21 میلیون نفر افزایش یافته است و از اعتماد مردم ترکیه به حزب عدالت و توسعه تشکر می کنیم.



اردوغان در ادامه گفت : امروز نه فقط آنکارا، بلکه بیروت، دمشق، رام الله، غزه، قدس، کرانه باختری و در کل، خاورمیانه پیروز شده است که این تجلی دموکراسی، آزادی و عدالت است که به پیروزی رسیده است.

رای گیری انتخابات ترکیه روز یکشنبه 22 خرداد از ساعت 7 صبح به وقت محلی آغاز شد . بر اساس آمار اعلام شده در سایت شورای عالی انتخابات ترکیه، 50 میلیون و 189 هزار و 930 نفر در این کشور در شرایط رای دادن بودند. تعداد انتخاب کنندگان مقیم خارج نیز دو میلیون و 568 هزار و 977 نفر اعلام شده است.