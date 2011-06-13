اخبار کوتاه ورزشی استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر ، در مسابقات چهارجانبه موتورسواری تیم قزوین قهرمان شد.

در مسابقات چهارجانبه موتور کراس که با حضور 80 موتور سوار از استانهای آذربایجان شرقی، قزوین، زنجان و مازندران دیروز در مسیر جاده روستای بهرام آباد قزوین برگزار شد تیم قزوین موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

تیم آذربایجان شرقی به مقام دوم دست یافت و تیمهای زنجان و مازندران نیز به ترتیب در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.



حضور دو بازیکن قزوینی در ترکیب تیم کاسپین



مدیر عامل باشگاه کاسپین قزوین گفت: تیم کاسپین قزوین فرصت خوبی برای معرفی جوانان مستعد و شایسته قزوینی به جامعه بسکتبال کشور را دارد.

حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قزوین از بازیکنان مستعد و شایسته ای در بسکتبال سود می برد و باید از این ظرفیت در تیم بسکتبال کاسپین که نماینده استان قزوین در عالی ترین سطح حرفه ای باشگاهی این رشته است استفاده شود.

وی افزود: تیم کاسپین قزوین در فصل های آینده جذب بازیکنان بومی را با ترکیبی که بیشتر نفرات تیم از اعضای بومی باشند دردستور کار خود قرار خواهد داد.

مدیرعامل باشگاه کاسپین قزوین از فعالیت این باشگاه در سنین پایه خبر داد و گفت: جذب و پرورش ورزشکاران مستعد این رشته در رده سنی نونهالان همچنان در دستور کار باشگاه کاسپین قرار دارد.

نوری در پایان بیان کرد: امسال در صورت تامین مالی مورد نظر باشگاه در صددیم با جذب بازیکنان آماده و کادر فنی قدرتمند و با تجربه که در راس آن یک سرمربی خارجی قرار می گیرد در بین تیم های بالانشین لیگ برتر قرار بگیریم.

تیم کاسپین قزوین در فصل قبل رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور در میان 12 تیم در مکان هشتم قرار گرفت.

کوهنوردان دو استان به مرتفع ترین قله قزوین صعود کردند



دبیرهیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قزوین گفت: این کوهنوردان پس از صعود به قله سیالان از مسیر خشچال به سمت تنکابن مازندارن رفتند.

اسماعیل قبادی یادآورشد: همزمان با صعود این کوهنوردان به قله سیالان 13 تن از کوهنوردان استان خراسان رضوی نیز از مسیر خشچال الموت به تنکابن مازندران رفتند.

وی همچنین از صعود 16 تن از کوهنوردان استان خراسان شمالی به قله سه هزار و300 متر نرگس در پیچ بن الموت خبر داد و افزود: در این صعود 19 تن از کوهنوردان قزوینی نیز حضور داشتند.

این مسئول ورزشی در پایان یادآور شد: هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قزوین امسال صعود ورزشکاران خود به قلل مرتفع نقاط مختلف کشور را پیش بینی کرده است.

قله سیالان با چهار هزار و 250 متر ارتفاع مرتفع ترین قله قزوین است که در منطقه الموت شمال شرق این استان واقع شده است.

اجرای شش طرح ورزشی در شهرستان تاکستان

مسئول ورزشی شهرستان تاکستان گفت: در حال حاضر دو سالن چند منظوره ورزشی در شهرهای نرجه و اسفرورین هر کدام با پنج میلیارد ریال از اعتبارات سفر دور دوم هیئت دولت و با یک هزار و500 متر زیربنا و با 50 و 55 درصد پیشرفت فیزیکی در دست ساخت است.

علیرضا طاهرخانی از احداث یک سالن ورزشی چند منظوره در روستای رادکان در بخش خرمدشت نیز خبر داد و اظهارداشت: این طرح ورزشی با پنج میلیارد ریال اعتبار استانی و یک هزار و500 مترمربع زیربنا دارای 10 درصد پیشرفت فیزیکی است.

وی همچنین به ساخت یک زمین فوتبال چمن مصنوعی در تاکستان و یک زمین فوتبال در اسفرورین اشاره کرد و گفت: زمین فوتبال چمن مصنوعی با اعتبار 800 میلیون ریال هم اکنون دارای 10 درصد پیشرفت فیزیکی است و زمین فوتبال اسفرورین نیز با دو میلیارد ریال اعتبار از 70 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

مسئول ورزشی شهرستان تاکستان در ادامه از اجرای طرح ساختمان اداری تربیت بدنی شهرستان تاکستان خبر داد و عنوان کرد: این طرح با سه میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی و با 500 مترمربع زیربنا هم اکنون 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیر اداره تربیت بدنی شهرستان تاکستان همچنین یادآورشد:عملیات ساخت سالن تنیس روی میز تاکستان هم با دو میلیارد ریال اعتبار استانی با 500 متر مربع زیربنا اواخر خرداد ماه سال جاری آغاز می شود.