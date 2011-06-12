برخی مؤثران در نظام سلامت مانع عملیاتی شدن طرح می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر طیب قدیمی افزود: در آغاز طرح، عدم آگاهی مردم و مشکلات فرهنگی مناطق روستایی، بزرگترین سد در راه گسترش بود که رفته رفته با تبلیغات مناسب و اطلاع رسانی مسؤولین مرتفع شد. بر همین اساس امروز شاهد استقبال گسترده مردم از این طرح هستیم.



قدیمی با اشاره به اینکه همگانی شدن طرح، تأثیر بسیار مثبتی بر رشد سلامت جامعه و در نتیجه آن صرفه جویی در هزینه ها دارد اضافه کرد: خوشبختانه قرارداد تیم سلامت که متشکل از یک پزشک عمومی و یک ماما است، منعقد شده و پزشکان ما از این نظر مشکلی ندارند اما استان کردستان به دلیل شرایط جغرافیایی و داشتن مناطق صعب العبور با کمبود پزشک مواجه است.



وی تصریح کرد: اکثر پزشکانی که برای حضور در طرح به این منطقه می آیند بعد از مدت زمانی به دلایل مختلف(سختی کار یا قبولی در دوره تخصص و ... ) از استان می روند و این یکی دیگر از مشکلات ما است. اما در عین حال افرادی هم هستند که از ابتدای آغاز طرح، قراردادشان را هر سال با مرکز تمدید کردند.

قدیمی اظهار کرد: به ازای 4 تا 6 هزار نفر یک پزشک خانواده در روستا داریم که امیدوارم بتوانیم با توجه مسؤولین و افزایش اعتبارات، تعداد پزشکان را افزایش دهیم.

