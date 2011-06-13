سند راهبردی توسعه تجارت خارجی در سیستان و بلوچستان در حال آمایش است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن پور یکشنبه شب در جلسه هم اندیشی تبادلات و برپایی نمایشگاه های تک کشوری میان ایران و پاکستان در سازمان بازرگانی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: پس از ابلاغ سند راهبردی به استان تمام امور در زمینه صادرات تغییر کرد و با ایجاد زیرساخت ها و توسعه تجارت براساس فناوری های نوین مورد نیاز بازارهای هدف در دستور کار قرار گرفت و شرح وظایف و ماموریت هر یک از دستگاه های متولی اقتصادی مشخص شد.
وی افزود: براساس هماهنگی طرح آمایش و پایش تجاری وضعیت موجود توانمندی ها و ظرفیت ها در شهرستان ها و استان های مختلف در حال پیگیری و نقطه نظرات دستگاه های متولی در حال جمع آوری است.
وی گفت: حجم مبادلات با کشور پاکستان افزایش یافته به گونه ای که در سال قبل بیش از 800 میلیون دلار کالا از طریق سیستان و بلوچستان در سطح کشور صادر شده در حالی که میزان واردات به کشور از این استان 600 میلیون دلار بوده است.
رئیس سازمان بازرگانی سیستان و بلوچستان بیان داشت: در این مبادلات تراز به نفع این استان بوده و سهم سیستان و بلوچستان 130 میلیون دلار صادرات به کشور پاکستان در حد قابل توجهی بوده است
وی افزود: کشور جمهوری اسلامی پاکستان بیشترین تعاملات و توافقات از طریق اتاق و سازمان بازرگانی داشته و در این زمینه شش ستاد مشترک در سطح عالی بین دو وزارتخانه دو کشور در سال گذشته انجام شده است
وی گفت: روند توسعه صادرات از تجارت سنتی به سمت تجارت الکترونیکی با رعایت کیفیت و کمیت و بسته بندی در دستور کار قرار گرفته و در بحث صادرات تولیدات کشاورزی، شیلاتی، خرما، خشکبار و فرآوردههای پلاستیکی، پتروشیمی و نفتی توانسته ایم از طریق شش بازارچه مشترک مرزی حجم مبادلات را به مرز قابل قبولی افزایش دهیم.
حسن پور اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه های تک کشوری یکی از توافقات این کمیسیون هاست.
وی افزود: بر اساس مصوبات کار گروه دولت در سفر سوم رئیس جمهور به استان تمام ظرفیت ها و توانمندی های استان باید شناسایی و آسیب شناسی شوند.
وی گفت: وزارت بازرگانی به عنوان نماینده دولت باید سند جامع راهبردی را رصد، پیگیری و تهیه کند تا در کارگروه توسعه صادرات مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
حسن پور درباره صادرات فرآورده های نفتی بیان داشت: شرایط خاص سیستان و بلوچستان ایجاب می کند تا این امر از مبادی قانونی با ضوابط قانونمند مورد بررسی قرار گیرد که پروسه طولانی را به دنبال دارد و تمهیدات ویژه ای برای آن با همکاری تجار و بازرگانان در نظر گرفته شده است.
