حذف اسرائیل مهمترین پیامد بیداری اسلامی خواهد بود

شمس الدین نیک منش با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از آغازین روزهای شروع موج بیداری اسلامی در سال گذشته آمریکا و اسرائیل به عنوان کشورهایی که از قبال این انقلاب ها بیشترین منافع خود را از دست می دادند با وحشت فراوان تحولات پیش آمده را نظاره کرده و به دلیل سرعت بالای این تحولات از تحلیل آن عاجز بودند.

وی ادامه داد: آمریکا و اسرائیل سعی کردند در این مدت با منحرف کردن افکار عمومی وقت لازم را برای بررسی دقیق اوضاع و حفظ منافع خود در کشورهای منطقه بخرند .

وی با بیان این که اسرائیل پیاده نظام آمریکا در منطقه است بیان داشت: اسرائیلی‌ها از این نگرانند که در پی سقوط دیکتاتورهای خاورمیانه در مصر، بحرین، اردن، یمن و... روابط دیپلماتیک، اقتصادی و تجاریشان در حوزه منطقه خاورمیانه‌ به سمت صفر میل کند و روزی حاکمان برآمده از بیداری اسلامی تحت رهبری و هژمونی جمهوری‌اسلامی ایران، رژیم منحوس اسرائیل را مورد حملات همه‌جانبه خود قرار دهند.

نیک منش تاکید کرد: باید با حفاظت از این انقلاب ها و هویت مستقل اسلامی و ضد استکباری آن ها دفاع کرد تا بتوان با حفظ جایگاه حقیقی کشور ها به خاورمیانه ای مبتنی بر حضور قدرت های اسلامی اندیشید.