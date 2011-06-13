  1. استانها
  2. مرکزی
۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۸:۴۲

نیک منش در گفتگو با مهر:

حذف اسرائیل مهمترین پیامد بیداری اسلامی خواهد بود

حذف اسرائیل مهمترین پیامد بیداری اسلامی خواهد بود

زرندیه - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان زرندیه گفت: حدف اسرائیل از صحنه روزگار و شکل گیری خاور میانه ای عاری از اسرائیل مهمترین پیامد بیداری اسلامی در جهان خواهد بود.

شمس الدین نیک منش با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از آغازین روزهای شروع موج بیداری اسلامی در سال گذشته آمریکا و اسرائیل به عنوان کشورهایی که از قبال این انقلاب ها بیشترین منافع خود را از دست می دادند با وحشت فراوان تحولات پیش آمده را نظاره کرده و به دلیل سرعت بالای این تحولات از تحلیل آن عاجز بودند.

وی ادامه داد: آمریکا و اسرائیل سعی کردند در این مدت با منحرف کردن افکار عمومی وقت لازم را برای بررسی دقیق اوضاع و حفظ منافع خود در کشورهای منطقه بخرند .

وی با بیان این که اسرائیل پیاده نظام آمریکا در منطقه است بیان داشت: اسرائیلی‌ها از این نگرانند که در پی سقوط دیکتاتورهای خاورمیانه در مصر، بحرین، اردن، یمن و... روابط دیپلماتیک، اقتصادی و تجاریشان در حوزه منطقه خاورمیانه‌ به سمت صفر میل کند و روزی حاکمان برآمده از بیداری اسلامی تحت رهبری و هژمونی جمهوری‌اسلامی ایران، رژیم منحوس اسرائیل را مورد حملات همه‌جانبه خود قرار دهند.

نیک منش تاکید کرد: باید با حفاظت از این انقلاب ها و هویت مستقل اسلامی و ضد استکباری آن ها دفاع کرد تا بتوان با حفظ جایگاه حقیقی کشور ها به خاورمیانه ای مبتنی بر حضور قدرت های اسلامی اندیشید.

کد خبر 1333887

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها