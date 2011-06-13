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۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۵۳

مشارکت مردم در برگزاری مراسم مذهبی تاثیر گذارتر است

مشارکت مردم در برگزاری مراسم مذهبی تاثیر گذارتر است

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون استاندار خراسان شمالی گفت: بهره گیری از مشارکت مردم در برگزاری جشنهای مختلف مذهبی باعث تاثیر گذاری بیشتر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم سجادی یکشنبه شب در اولین جلسه ستاد شئون فرهنگی استان در سال 90 در محل دفتر امام جمعه بجنورد اظهار داشت: برگزاری شعائر اسلامی اگر با شرکت مردم باشد بسیار تاثیر پذیرتر از این است که ادارات و نهادهای دولتی است.

وی تصریح کرد: ایجاد تشکلهای منسجم در حوزه های مختلف و جلوگیری از پراکندگی آنها یکی از اهداف این ستاد است.

معاون استاندار خراسان شمالی افزود: مشارکت همه دستگاهها و پرشور نشان دادن اعیاد رجبیه و شعبانیه برای همه مدیران دستگاههای اجرایی یک وظیفه است.

وی با اشاره به حمله اراذل به روحانی وظیفه شناسی در تهران نیز گفت: از این عمل ننگین این افراد که روحانی مبارزی را بخاطر انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر مجروح نمودند اعلام انزجار می کنیم.

وی اضافه کرد: تاسف خود را از این حرکت زشت که اصلا در شان جامعه اسلامی نیست اعلام می کنیم و از دستگاه مقتدر قضایی استدعا دارم قاطعانه با این افراد که نظم جامعه را برهم می زنند برخورد کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: تاکنون در سطح این استان قریب به 100 مسجد برای هزار نفر معتکف آماده و پیش بینی شده است تا امسال با معنویت خاص این مراسم اجرا شود.

حجت الاسلام زین العابدین روحای نیا اظهار داشت: با توجه به اینکه دشمن با برنامه ریزی هایی که انجام می دهد سعی می کند تا از مراسمات معنوی استفاده ناثواب شود ما امسال نگاه معرفتی به جشنهای رجبیه و شعبانیه داریم.
 
وی ادامه داد: برای تشکیل حلقه های معرفتی در سطح استان تلاش می کنیم  تا سطح آگاهی عموم مردم را از بالا ببریم.
کد مطلب 1333890

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