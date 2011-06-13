اعطای مجوز به برخی کتب زمانبر است/ تغییرمدیراداره کتاب فعلاً مطرح نیست

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نحوه تعامل هیئت نظارت بر کتاب با اداره کتاب وزارت ارشاد گفت: جایگاه این هیئت مانند هیئت نظارت بر مطبوعات است؛ به این معنی که اداره‌کل کتاب تقاضا برای انتشار کتاب را ثبت و ضبط و در واقع کارها را آماده می‌کند؛ ولی در نهایت این هیئت نظارت است که تصمیم می‌گیرد.

وی در عین حال تاکید کرد: معنای این حرف این نیست که خود اعضای هیئت نطارت بر کتاب تمام کتاب‌ها را بررسی می‌کنند، بلکه ما همچنان بررس‌های کتاب داریم و وظیفه خودشان یعنی ارزیابی کتاب را انجام می‌دهند و نظراتشان را ارائه می‌کنند.

وزیر ارشاد افزود: هیئت نظارت بر کتاب همچنین مرکزی خواهد بود برای همه کسانی که ممکن است شکایتی یا اعتراضی در مورد روند رسیدگی به درخواستشان دارند و قطعاً گلایه آنها در این هیئت بررسی می‌شود.

حسینی یادآور شد: در گذشته مواردی بوده که کتاب‌های نویسندگان عزیز در اداره کتاب معطل شده و بعداً که ما پیگیری کرده‌ایم مشخص شده که ناشر مربوطه درخواست را دنبال نکرده است.

وی گفت: من از همه نویسندگان، مترجمان و مولفان درخواست می‌کنم که اگر گاهی اوقات دیدند وقفه‌ای در صدور مجوز کتابشان ایجاد شده، حتماً به هیئت نظارت بر کتاب یا حتی به خود من در دفترم مراجعه کنند و قطعاً ما پیگیری خواهیم کرد.

وزیر ارشاد تاکید کرد: گاهی اوقات بعضی ناشران انگیزه کافی برای پیگیری درخواست مجوز کتاب‌هایشان ندارند و همین باعث می‌شود اگر آن مورد نیاز به یک اصلاح جزئی داشته باشد، این کار انجام نشود و کتاب بماند.

حسینی از دستور خود برای ارائه گزارش بررسی کتاب‌ها از سوی اداره کتاب به پدیدآورندگان آنها خبر داد و افزود: مجوز در بعضی از موارد به سرعت صادر می‌شود، ولی در مورد بعضی از کتاب‌ها به خاطر حجم آن یا موضوع مطرح شده در کتاب، ممکن است برای بررسی نیاز به وقت بیشتری باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که «آیا فعالیت هیئت نظارت بر کتاب نوعی موازی‌کاری با فعالیت اداره کتاب نیست؟» گفت: خیر. این پیشنهاد بدنه کارشناسی در وزارت ارشاد بوده که هیئت نظارت بر کتاب شکل بگیرد؛ چون می‌خواهیم اِعمال سلیقه حتی‌المقدور نباشد و ضوابط نشر کتاب که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای آن تصمیم گرفته است، اجرا شود.

وزیر ارشاد ادامه داد: اعضای هیئت نظارت بر کتاب یک تیم صاحبنظر هستند و لذا این هیئت می‌تواند نگاه جامع‌تری به مسئله داشته باشد.

حسینی همچنین درباره شایعات پیرامون تغییر مدیر فعلی اداره کتاب وزارت ارشاد (محمد اللهیاری) گفت: این بحث فعلاً مطرح نیست و اگر موردی باشد، رسماً اعلام می‌شود.