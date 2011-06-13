ایران :

جمع‌آوری امضا برای تعویق ادغام‌ها با وجود تصریح قانون؛ آیا مجلس در برابر قانون برنامه پنجم می‌ایستد

دایی: هرگز از پرسپولیس خداحافظی نمی‌کنم

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت:‌ یک ملیون خودروی فرسوده از رده خارج شد

تفاهم:

با 140 رای موافق نمایندگان: تحقیق و تفحص از سایپا تصویب شد

ایران دوازدهمین تولید کننده گندم جهان

اعتبار 4 میلیارد تومانی برای حفاظت از حیات وحش ایران

جایگاه ایران در بانک جهانی ارتقاء یافت



تهران امروز:

براساس طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس؛ ادغام‌ها در دولت دهم ممنوع می‌شود

افزایش 12 درصدی قیمت تمام شده کالاها

هشدار لاریجانی درباره دخالت در انتخابات



جام جم :

بار کج "ادغام‌ها" به منزل نمی‌رسد

اختصاص 3 هزار میلیارد توان برای بهبود وضعیت سلامت

افزایش فاصله قیمت دلار دولتی و آزاد

جوان:

200 امضا برای توقف ادغام وزارتخانه‌ها

تحقق مطالبه رهبری از مجلس هشتمی‌ها در سایه ابهام؛ نظارت خوب است اما برای مجلس بعدی!

توضیحات جدید وزیر اطلاعات درباره "الماس فریب"

وزارت کشور در تعقیب شیطان پرستان و شیادان عرفانی



حمایت:

صالحی: آمریکا بزرگترین ناقض ان پی تی است

گرانی‌ها به روایت لیست جدید قیمت‌ها؛ نگرانی مردم افزایش یافت

برخورد با جریان انحرافی مطابق با نظر مقام معظم رهبری



خراسان:

نامه جمعی از صنعتگران به رئیس جمهور در انتقاد از افزایش 12 درصدی نرخ ارز

طرح 2 فوریتی 200 نماینده برای ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌ها تا پایان فعالیت دولت دهم

ذرات گرد و غبار 19 استان کشور را فراگرفت



دنیای اقتصاد:

نخستین صدرنشینی بورس تهران

صعود دلار همراه افت سکه

فردا با دو فوریت به مجلس می‌آید؛ طرح تثبیت وزارتخانه‌ها



شرق:

باهنر درباره سرپرست وزارت راه خبر داد: دو بار اجازه رئیس جمهوری از رهبری

آب، برق، گاز و سوخت در فروردین 90 درصد گران شد

هدی صابر درگذشت

دلار 1235 تومان



فرهیختگان:

علی لاریجانی خطاب به قوه مجریه: دولت متهم به دخالت در انتخابات مجلس نشود

تهران باز هم در محاصره گرد و غبار

رهبر القاعده در شرق آفریقا کشته شد



کیهان:

10 هزار میلیارد تومان کمک دولت به بخش تعاون برای ایجاد اشتغال

در صورت تصویب مجلس؛ سازمان میراث فرهنگی در وزارت ارشاد

مردم بحرین میانجی را نپذیرفتند؛ آل خلیفه باید برود



ملت ما:

طرح 200 نماینده مجلس برای تعویق ادغام وزارتخانه‌ها

هشدار محسن رضایی به اصولگرایان: با این وضع وحدت در خطر است

عبدالحسین روح‌الامینی: مردم عهد اخوت با هیچ جریانی نبسته‌اند



هفت صبح:

فقط در تعطیلات نیمه خرداد 47 نفر در سواحل مازندران گیلان و جنوب کشور غرق شدند

جزئیات طرح امنیت اخلاقی از زبان سردار رادان

هر سال بیش از 10 هزار نفر توسط ناجیان غریق ساحلی از مرگ نجات پیدا می کنند



همشهری:

مجلس از ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم پشیمان شد

مترو تا پایان خرداد ماه به کهریزک می‌رسد

تهران زیر سایه ریزگرد

