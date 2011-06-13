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۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۱۶

هفت میلیون سند مکتوب از ایثارگران کشور گردآوری شد

هفت میلیون سند مکتوب از ایثارگران کشور گردآوری شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل مرکز اسناد و ایثارگران سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: تا کنون هفت میلیون سند مکتوب از تمامی ایثارگران شامل شهدا، جانبازان 70 درصد و آزادگان کشور گردآوری و جمع آوری شده است.

 محبوب شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهارداشت: این اسناد شامل دست نوشته وصیتنامه و زندگینامه 230 هزار ایثارگر که در قالب هفت میلیون سند مکتوب گردآوری شده و در این مرکز یا استانها نگهداری می شود.

وی اظهارداشت: گردآوری آثار مکتوب جانبازان زیر 70 درصد نیز امسال آغاز می شود.

شهبازی با اشاره به اینکه ساخت موزه ایثارگران بوشهر در دستور کار است، اضافه کرد: تاکنون این موزه در 23 استان راه اندازی شده که لوازم شهیدان و ایثارگران در آنها نگهداری می شود.

مدیرکل مرکز اسناد و ایثارگران سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: اسناد مکتوب شهدا و ایثارگران بر روی شبکه داخلی این سازمان وجود دارد و برای دسترسی راحت تر به آنها به زودی این اسناد بر روی شبکه اینترنت در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

کد مطلب 1333934

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