هفت میلیون سند مکتوب از ایثارگران کشور گردآوری شد

محبوب شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهارداشت: این اسناد شامل دست نوشته وصیتنامه و زندگینامه 230 هزار ایثارگر که در قالب هفت میلیون سند مکتوب گردآوری شده و در این مرکز یا استانها نگهداری می شود .

وی اظهارداشت: گردآوری آثار مکتوب جانبازان زیر 70 درصد نیز امسال آغاز می شود.

شهبازی با اشاره به اینکه ساخت موزه ایثارگران بوشهر در دستور کار است، اضافه کرد: تاکنون این موزه در 23 استان راه اندازی شده که لوازم شهیدان و ایثارگران در آنها نگهداری می شود .