هفت میلیون سند مکتوب از ایثارگران کشور گردآوری شد

محبوب شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهارداشت: این اسناد شامل دست نوشته وصیتنامه و زندگینامه 230 هزار ایثارگر که در قالب هفت میلیون سند مکتوب گردآوری شده و در این مرکز یا استانها نگهداری می شود.
وی اظهارداشت: گردآوری آثار مکتوب جانبازان زیر 70 درصد نیز امسال آغاز می شود.
شهبازی با اشاره به اینکه ساخت موزه ایثارگران بوشهر در دستور کار است، اضافه کرد: تاکنون این موزه در 23 استان راه اندازی شده که لوازم شهیدان و ایثارگران در آنها نگهداری می شود.
مدیرکل مرکز اسناد و ایثارگران سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: اسناد مکتوب شهدا و ایثارگران بر روی شبکه داخلی این سازمان وجود دارد و برای دسترسی راحت تر به آنها به زودی این اسناد بر روی شبکه اینترنت در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.
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