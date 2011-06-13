طرح ادغام وزارت ارشاد و سازمان گردشگری سیاسی و غیرکارشناسی است

ستار هدایتخواه درباره ادغام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و میراث فرهنگی و وزارت ارشاد اسلامی به خبرنگار مهر گفت: این طرح از نظر کارشناسی درست نیست و از نظر من نباید دو سازمان مختلف با وسعت و گستردگی فراوان که حوزه فعالیتشان متفاوت است را در هم ادغام کرد.

مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه‌هایی مختلف و متعدد دارد و نوع این برنامه‌ها و اهداف با سازمان گردشگری همسو نیست، سازمان گردشگری هم برنامه‌ها و اهدافی دارد که با وزارت ارشاد مرتبط نیست، متاسفانه ارائه این طرح سیاسی و غیرکارشناسانه است.

هدایتخواه افزود: اجرای این طرح پیامدهای منفی برای هر دو حوزه دارد، نه به نفع فرهنگ است و نه به سود حوزه سیاحت و گردشگری. سنخیتی بین این دو نهاد نیست، هر چند که هر دو حوزه در شاخه فرهنگ قرار می گیرند، وزارت ارشاد در بخش نرم‌افزاری فعال است و سازمان گردشگری در بخش سخت‌افزاری.

وی گفت: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌تواند از نظر اقتصادی بسیار فعال و شکوفا باشد، در سال‌های اخیر در این نهاد رشد، شکوفایی و رونق داشته‌ایم، اما هنوز برای رسیدن به شرایط ایده‌آل فاصله داریم، این ادغام روند رو به رشد گردشگری را کند می‌کند. گردشگری می تواند جای نفت را در اقتصاد ایران بگیرد و باید به آن توجه ویژه شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بودجه سال 90 این ادغام پیش‌بینی نشده اما در صورتی که این طرح رای بیاورد برای آن بودجه مصوب می‌شود، به نظر می‌رسد متاسفانه فضای مجلس در این روزها سیاسی است، این طرح هم به دلیل رفتارهای نادرست بعضی مدیران سازمان گردشگری و پاسخگو نبودن بعضی از آنها در مقابل نمایندگان مجلس ارائه شده است، اما بهتر است قبل از هر حرکتی اهداف بلندمدت را در نظر داشت و برای حذف اشخاص به دنبال راهکارهایی این چنین نبود.