طلب ۶ میلیاردی بیمارستان سینا از بیمه های تجاری

دکتر جلال غفارزاده در حاشیه اولین گردهمایی مددکاران اجتماعی در بیمارستان سینا به خبرنگار مهر گفت: این بیمارستان در یک سال گذشته از بابت پذیرش و درمان مصدومان تصادفی هیچ پولی نگرفته است. در صورتی که این پول از محل بیمه شخص ثالث می بایست به وزارت بهداشت پرداخت شود.

وی با اشاره به ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه که بیمه های تجاری را موظف ساخته ۱۰ درصد از سهم بیمه شخص ثالث را بابت مصدومان تصادفی به وزارت بهداشت پرداخت کند، افزود: بررسیها و گزارشها نشان می دهد که درآمد بیمه های تجاری از این محل افزایش پیدا کرده و انتظار می رود سهم وزارت بهداشت را به موقع پرداخت کنند.

غفارزاده با بیان اینکه بیمارستان سینا هر ماه ۵۰۰ میلیون تومان بابت مصدومان تصادفی هزینه می کند، گفت: در قبال این خدماتی که ارائه می دهیم، هیچ دریافتی نداریم. همین مسئله باعث می شود که بیمارستان با مشکلات زیادی مواجه شود.

مدیر بیمارستان سینا، جمع مطالبات یک سال گذشته این مرکز درمانی از بابت پذیرش و درمان مصدومان تصادفی را ۶۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: مصدومان تصادفی تا سه ماه به صورت رایگان درمان می شوند.

وی از بیمارستان سینا به عنوان مرکز تروما در نقطه مرکزی پایتخت نام برد و اظهارداشت: به طور میانگین روزانه ۱۲۰ مراجعه به درمانگاه اورژانس این بیمارستان داریم که نیمی از این مراجعات مربوط به مصدومان تصادفی است.