توسعه فرودگاه رشت نیازمند تملک 220 هکتار زمین است

فتاح رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه باید فرودگاه را در قالب یک بسته کامل دید، افزود: منطقه آزاد انزلی و بنادر و دریانوردی و فرودگاه رشت را باید در کنار یکدیگر دید تا به توسعه کامل دست یابد.

وی همچنین اظهارداشت: در سال گذشته سه هزار و 446 سورتی پرواز داخلی و 192 سورتی پرواز خارجی در فرودگاه سردار جنگل رشت انجام شد.

مدیر کل فرودگاه گیلان جا به‌ جایی 297 هزار و 709 مسافر داخلی و 30 هزار و 232 مسافر خارجی و همچنین جا به‌ جایی دو هزار و 500 تن بار داخلی و 640 تن بار خارجی را از جمله اقدام ‌های انجام گرفته در فرودگاه رشت در سال گذشته عنوان کرد.

وی هزینه های انجام گرفته جاری و عمرانی فرودگاه رشت در این مدت را 60 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: درآمد حاصل فرودگاه رشت نیز هفت میلیارد ریال بود که نسبت درآمد به هزینه 11.7 درصد است.

رضوانی برقراری کامل زیرساخت IT و بسترسازی خدمات دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری با هزینه ‌ای بیش از یک میلیارد و 200 میلیون ریال را از اقدام ‌های اساسی ذکر کرد.

وی ادامه داد: ساخت سیستم روشنایی باند داخلی نرم‌ افزاری در کشور با هزینه افزون بر 300 میلیون ریال، تجهیز پاویون فرودگاه به دستگاه ایکس ‌ری با هزینه 650 میلیون ریال، برقراری و اتصال زیرساخت فیبرنوری با هزینه 400 میلیون ریال از دیگر اقدام ‌هاست.

مدیرکل فرودگاه گیلان گفت: تجهیز واحد ایمنی و آتش ‌نشانی به یک دستگاه کف ‌ساز فرودگاهی و یک دستگاه برف ‌خور به ارزش شش میلیارد ریال، تجهیز تاکسی ‌وی ‌ها A و B به سیستم روشنایی، بهره ‌برداری موتورخانه تاسیساتی جدید با هزینه 20 میلیارد ریال، ساماندهی سیستم‌ های تصفیه فاضلاب ترمینال قدیم و محوطه با هزینه 400 میلیون ریال از فعالیت های مهم و اساسی است.

وی درباره پروژه‌ های در دست اقدام در فرودگاه سردار جنگل رشت گفت: پروژه ترمینال جدید فرودگاهی با مساحت پنج هزار و 778 متر مربع با پیشرفت فیزیکی 63 درصدی و مبلغ هزینه شده 50 میلیارد ریال از محل منابع شرکت فرودگاه‌های کشور در دست اقدام است.

رضوانی تکمیل ساختمان استقبال کنندگان و مشایعت کنندگان با پیشرفت 60 درصدی و مبلغ هزینه شده بیش از 9 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی، ساخت نیروگاه برق اضطراری با پیشرفت 80 درصد و اعتبار حدود دو میلیارد ریالی از محل اعتبارات شرکت فرودگاههای کشور را از دیگر پروژههای در دست اجرا عنوان کرد.

وی خواستار اجرایی شدن مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت شد و افزود: بحث تملک اراضی 220 هکتار اراضی فرودگاه سردار جنگل رشت از مصوبات دولت است که خواستار اجرایی شدن آن هستیم.

مدیرکل فرودگاه گیلان با طرح چند پیشنهاد اظهار داشت: احداث روگذر برای ورود و خروج فرودگاه با توجه به تردد بزرگراه رشت‌ ـ انزلی، نصب و راه ‌اندازی سیستم ایربریج " پل تلسکوبی " برای ترمینال جدید، نصب و راه‌ اندازی پله برقی و واک ـ ‌وی (walk way) برای اتصال سالن استقبال کنندگان و مشایعت کنندگان با سالن قدیم برای مسافران از پیشنهادات است.

وی همچنین تغییر مسیر رودخانه‌ های ابتدا و انتهای باند فرودگاه، عضویت فرودگاه در کمیته زیربنایی استان، تشکیل کمیته حمل و نقل هوایی با محوریت فرودگاه، برخورداری فرودگاه از اعتبارات مدیریت بحران و سرفصل حمل و نقل را از دیگر پیشنهادات ذکر کرد.

رضوانی کمبود شدید فضای ترمینال را از مشکلات دانست و یادآورشد: تمام تصمیماتی که درباره حمل و نقل هوایی صورت می‌ گیرد با محوریت فرودگاه باشد.