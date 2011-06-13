اعضای کادر فنی تیم فوتبال سایپا معرفی شدند/ بیژن طاهری دستیار صالح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح امروز دوشنبه در سالن چند منظوره باشگاه سایپا و با حضور آرش کوشا مدیرعامل و جمعی از پیشکسوتان و اعضای تیم‌های فوتبال باشگاه سایپا برگزار شد، مجید صالح رسما به عنوان سرمربی این تیم معرفی شد.

همچنین بیژن طاهری و سعید رجبی به عنوان اعضای کادر فنی و دستیاران مجید صالح انتخاب و معرفی شدند. این کادر را حمید بابازاده (مربی دروازه بان‌ها) و مسعود مومنی (مربی بدنساز) همراهی خواهند کرد.

در این مراسم آرش کوشا از زحمات محمد مایلی کهن سرمربی فصل گذشته تیم فوتبال سایپای البرز تقدیر و تشکر کرد.

قرار است تمرینات آماده سازی تیم فوتبال سایپا برای فصل جدید از روز 24 خرداد ماه آغاز شود.