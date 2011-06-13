  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۸

طی مراسمی با عنوان صبح نارنجی؛

اعضای کادر فنی تیم فوتبال سایپا معرفی شدند/ بیژن طاهری دستیار صالح شد

اعضای کادر فنی تیم فوتبال سایپا معرفی شدند/ بیژن طاهری دستیار صالح شد

طی مراسمی با عنوان "صبح نارنجی" آیین معرفی اعضای جدید کادر فنی تیم فوتبال سایپا صبح امروز در محل این باشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح امروز دوشنبه در سالن چند منظوره باشگاه سایپا و با حضور آرش کوشا مدیرعامل و جمعی از پیشکسوتان و اعضای تیم‌های فوتبال باشگاه سایپا برگزار شد، مجید صالح رسما به عنوان سرمربی این تیم معرفی شد.

همچنین بیژن طاهری و سعید رجبی به عنوان اعضای کادر فنی و دستیاران مجید صالح انتخاب و معرفی شدند. این کادر را حمید بابازاده (مربی دروازه بان‌ها) و مسعود مومنی (مربی بدنساز) همراهی خواهند کرد.

در این مراسم آرش کوشا از زحمات محمد مایلی کهن سرمربی فصل گذشته تیم فوتبال سایپای البرز تقدیر و تشکر کرد.

قرار است تمرینات آماده سازی تیم فوتبال سایپا برای فصل جدید از روز 24 خرداد ماه آغاز شود.

کد خبر 1333958

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها