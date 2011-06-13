  1. استانها
  2. گلستان
۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۱۱

پاشا:

23 بازی در رقابتهای والیبال ساحلی قهرمانی ناشنوایان کشور انجام شد

23 بازی در رقابتهای والیبال ساحلی قهرمانی ناشنوایان کشور انجام شد

بندرترکمن - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی گلستان گفت: 23 بازی در اولین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی ناشنوایان کشور در بندرترکمن انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا صبح دوشنبه درحاشیه  آیین تجلیل از قهرمانان این رقابتها افزود: این مسابقات با حضور 13 تیم از مناطق مختلف کشور برگزار شد.

وی اظهار داشت: استانهای البرز الف و ب، خراسان شمالی، هرمزگان خراسان رضوی الف و ب، اردبیل، تهران، مازندران گلستان الف و ب، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی در این رقابتها شرکت داشتند.

 به گفته پاشا، تیمهای البرز(الف)، گلستان (الف)، گلستان(ب)، خراسان رضوی(الف) به دیدار نهایی راه یافتند.

مدیرکل تربیت بدنی گلستان بیان داشت: همچنین تیمهای گلستان (الف) و خراسان رضوی(الف) به دیدار رده بندی رسیند و در پایان نیز البرز(الف) و گلستان (ب) بازی فینال را برگزار کردند.
 
وی اظهار داشت: در این رقابتها، تیمهای البرز (الف)، گلستان(ب)و گلستان(الف) مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.
 
بندرترکمن در غرب گلستان واقع شده است.
کد خبر 1333962

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها