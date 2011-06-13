23 بازی در رقابتهای والیبال ساحلی قهرمانی ناشنوایان کشور انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا صبح دوشنبه درحاشیه آیین تجلیل از قهرمانان این رقابتها افزود: این مسابقات با حضور 13 تیم از مناطق مختلف کشور برگزار شد.

وی اظهار داشت: استانهای البرز الف و ب، خراسان شمالی، هرمزگان خراسان رضوی الف و ب، اردبیل، تهران، مازندران گلستان الف و ب، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی در این رقابتها شرکت داشتند.

به گفته پاشا، تیمهای البرز(الف)، گلستان (الف)، گلستان(ب)، خراسان رضوی(الف) به دیدار نهایی راه یافتند.

مدیرکل تربیت بدنی گلستان بیان داشت: همچنین تیمهای گلستان (الف) و خراسان رضوی(الف) به دیدار رده بندی رسیند و در پایان نیز البرز(الف) و گلستان (ب) بازی فینال را برگزار کردند.

وی اظهار داشت: در این رقابتها، تیمهای البرز (الف)، گلستان(ب)و گلستان(الف) مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.

