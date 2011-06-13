یزد زیستگاه اصلی گورخر ایرانی/ 50 راس گورخر در یزد تکثیر شد

حمید جلالوندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گونه گورخر ایرانی در معرض نابودی قرار گرفته بود، اظهار داشت: با اجرای طرح تکثیر و اصلاح نژاد گورخر ایرانی و رهاسازی سه راس گورخر در مناطق حفاظت شده استان یزد، هم ‌اکنون 50 راس گورخر تکثیر شده است.

وی با بیان اینکه مهمترین و اصلی ‌ترین زیستگاه ‌های گورخر ایرانی در استان یزد قرار دارد، افزود: طی سالهای اخیر تلاش شده با اجرای طرحهای مختلف از جمله طرح تکثیر و اصلاح نژاد این گونه از انقراض آن جلوگیری شود.

جلالوندی عنوان کرد: طرح تکثیر گورخر ایرانی در 134 هکتار از مناطق حفاظت شده استان یزد به اجرا درآمده است.

وی با بیان اینکه در گذشته شاهد جمعیت چند هزاری گورخر در دشتهای استان یزد بودیم، بیان داشت: به دلیل شکار بی ‌رویه در زیستگاه‌ های طبیعی، این گونه در آستانه نابودی قرار گرفته بود.

جلالوندی اظهار داشت: در حال حاضر تنها 700 رأس گورخر ایرانی در دو منطقه کشور وجود دارد و سازمان محیط زیست تلاش می‌ کند با تکثیر این گونه ارزشمند در سایتهای مشخص، گورخر ایرانی را در زیستگاه‌ های طبیعی احیا کند.

وی با اشاره به برخی از اقدامات انجام شده در زیستگا‌ه ‌های استان یزد علاوه بر اصلاح نژاد و تکثیر گورخر ایرانی افزود: فنس ‌کشی، ایجاد انبار علوفه، ساخت استخر ذخیره آب، استقرار کانکس و تجهیزات برای استقرار ماموران حفاظت محیط زیست و ... از جمله این اقدامات است.

جلالوندی یادآور شد: استان یزد به لحاظ تنوع گونه‌ های زیستی و گیاهی از استانهای منحصر به فرد کشور به شمار می ‌رود و با وجود اینکه نیمی از گستره این استان را کویر در برگرفته است، گونه‌ های شاخص جانوری و گیاهی کشور در این استان قابل رؤیت است.

وی یادآور شد: استان یزد 14 منطقه حفاظت شده دارد که این مناطق شامل یک پارک ملی، چهار منطقه حفاظت شده، سه پناهگاه حیات وحش، پنج منطقه شکار ممنوع و یک اثر طبیعی ملی است.

جلالوندی مساحت این مناطق حفاظت شده را دو میلیون و 700 هزار هکتار اعلام کرد.