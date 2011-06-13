به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به سه ماه از آغاز سال گذشته اما هنوز کمیته ملی المپیک بودجه سالیانه خود را دریافت نکرده است. این در حالی است که با توجه به در پیش بودن بازیهای المپیک 2012 لندن و برگزاری رقابتهای انتخابی این بازیها طی سال جاری کمیته ملی المپیک برای حمایت مالی فدراسیونها نیاز مبرم به بودجه سالیانه خود دارد.
در همین راستا و به دنبال پیگیریهایی که پیش از این نیز شده بود، روز گذشته مسئولان کمیته ملی المپیک در نامهای به ریاست جمهوری خواستار رسیدگی برای تسریع پرداخت بودجه این کمیته شدند تا بتوانند بودجه دریافتی را به فدراسیونها تزریق کنند.
بهرام افشارزاده، دبیر کمیته ملی المپیک ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: البته تا به امروز اجازه ندادهایم که فدراسیونهای با مشکل مالی مواجه شوند چون هزینههای آنها را تامین کردهایم.
وی تاکید کرد: اما دیرکرد بیشتر در پرداخت بودجه مورد نیاز باعث مشکلاتی میشود که در نهایت به چگونگی حضور کاروان ایران در بازیهای المپیک آسیب میزند. به همین دلیل از شخص رئیس جمهور خواستیم تا به این موضوع رسیدگی کند.
کمیته ملی المپیک خواستار 82 میلیارد ریال بودجه برای آمادهسازی تیمها جهت شرکت در بازیهای المپیک لندن شده است.
