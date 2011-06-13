به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به سه ماه از آغاز سال گذشته اما هنوز کمیته ملی المپیک بودجه سالیانه خود را دریافت نکرده است. این در حالی است که با توجه به در پیش بودن بازی‌های المپیک 2012 لندن و برگزاری رقابت‎های انتخابی این بازی‌ها طی سال جاری کمیته ملی المپیک برای حمایت مالی فدراسیون‎ها نیاز مبرم به بودجه سالیانه خود دارد.

در همین راستا و به دنبال پیگیری‎هایی که پیش از این نیز شده بود، روز گذشته مسئولان کمیته ملی المپیک در نامه‎ای به ریاست جمهوری خواستار رسیدگی برای تسریع پرداخت بودجه این کمیته شدند تا بتوانند بودجه دریافتی را به فدراسیون‎ها تزریق کنند.

بهرام افشارزاده، دبیر کمیته ملی المپیک ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: البته تا به امروز اجازه نداده‎ایم که فدراسیون‎های با مشکل مالی مواجه شوند چون هزینه‎های آنها را تامین کرده‎ایم.

وی تاکید کرد: اما دیرکرد بیشتر در پرداخت بودجه مورد نیاز باعث مشکلاتی می‎شود که در نهایت به چگونگی حضور کاروان ایران در بازی‎های المپیک آسیب می‎زند. به همین دلیل از شخص رئیس جمهور خواستیم تا به این موضوع رسیدگی کند.

کمیته ملی المپیک خواستار 82 میلیارد ریال بودجه برای آماده‌سازی تیم‎ها جهت شرکت در بازی‎های المپیک لندن شده است.