ایران به تکنولوژی برتردر جنگ الکترونیک دست یافت

امیر سرتیپ یدالله عسگری ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیشرفتهای این نیرو در حوزه جنگال (جنگ الکترونیک) اظهار داشت: به لطف خدا و با کمک متخصصین صنایع وزارت دفاع و مراکز پژوهشی در حوزه جنگال به توانمندیهای برتری دست یافته ایم که قابل انتظار نبوده است و این روند ادامه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: ما در کلیه فن آوریهایی که در جنگال مورد استفاده قرار میگیرد مانند فنآوریهای اطلاعات سیگنال که شامل جمع آوری اطلاعات الکترونیکی (الینت) و اطلاعات مخابراتی (کامینت) و همچنین استفاده از رادارهای پسیو است به دستاوردهای قابل توجهی رسیده ایم.
معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات ارتش (فاوا) با بیان اینکه ایران به تکنولوژی برتردر جنگ الکترونیک دست یافته است از پیشرفت بیش از 50 درصدی ایجاد شبکه ارتباطات پایدار امن، شبکه یکپارچه پدافندی و مدیریت فرماندهی و کنترل پرقدرت در حوزه فاوا خبر داد.
