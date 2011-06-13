ایران به تکنولوژی برتردر جنگ الکترونیک دست یافت

امیر سرتیپ یدالله عسگری ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیشرفتهای این نیرو در حوزه جنگال (جنگ الکترونیک) اظهار داشت: به لطف خدا و با کمک متخصصین صنایع وزارت دفاع و مراکز پژوهشی در حوزه جنگال به توانمندیهای برتری دست یافته ایم که قابل انتظار نبوده است و این روند ادامه خواهد داشت.



وی اضافه کرد: ما در کلیه فن آوریهایی که در جنگال مورد استفاده قرار می‌گیرد مانند فن‌آوریهای اطلاعات سیگنال که شامل جمع آوری اطلاعات الکترونیکی (الینت) و اطلاعات مخابراتی (کامینت) و همچنین استفاده از رادارهای پسیو است به دستاوردهای قابل توجهی رسیده ایم.

عسگری در ادامه در خصوص مهمترین دستاورد فاوا طی سالهای گذشته بیان داشت: با تدابیری که در دو دهه اخیر توسط فرمانده معظم کل قوا ابلاغ شده، مهمترین دستاورد فاوا پس از پایان جنگ، بومی سازی، قطع وابستگی و مستقل بودن در حوزه فاوا است.

وی همچنین ایجاد شبکه ارتباطات پایدار امن، شبکه یکپارچه پدافندی و مدیریت فرماندهی و کنترل پرقدرت را از جمله دیگر اقدامات معاونت فن آوری اطلاعات و ارتباطات ارتش در خصوص تقویت زیرساختهای پدافند هوایی کشور به شمار آورد بطوریکه هم اکنون این اقدامات در دستور کار این معاونت است.

معاون فاوا ارتش از پیشرفت بیش از 50 درصدی این اقدامات در حوزه فاوا خبر داد و افزود: بحمدالله هم در بخش منابع انسانی و هم در بخش تولید تجهیزات پیشرفته در سطح استانداردهای جهانی رشد قابل توجهی داشته ایم.

گفتنی است پیش از این سرلشگر عطاء الله صالحی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران (در مراسم تودیع و معارفه فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء مورخه 06/11/89) از طرح جامع پدافند هوایی کشور با شکل بهینه ای در تجدید استقرار و مدیریت فرماندهی و کنترل برای پوشش کامل فضای کشور خبر داده بود.