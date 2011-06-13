"هابرماس" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هابرماس فیلسوفی جامع الاطراف است که از او به عنوان هگل زمان یاد می‌کنند.

آرای هابرماس نه تنها بر فلسفه بلکه بر بسیاری از رشته‌های علوم اجتماعی تأثیرگذار بوده است. از اینرو مطالعه و بررسی آرای این فیلسوف انتقادی حائز اهمیت است.

نویسنده در این اثر همه آرای هابرماس را به طور خلاصه از سال 1953 تا زمان حاضر مورد بررسی قرار داده است.

آرای هابرماس در حوزه‌های فلسفه، دین، علوم سیاسی، علوم اجتماعی و حقوق در این اثر مورد بررسی و توجه قرار گرفته اند.

آنچه باعث شده متفکران و اندیشمندان معاصر به آرای هابرماس روی آورند توان پاسخگویی این آراء در مورد موضوعات گوناگون است.

این اثرطیف وسیعی از موضوعات مطرح در نظریه اجتماعی هابرماس از جمله دین، آزادی و جبرگرایی و دموکراسی جهانی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

دیدگاه هابرماس درباره موضوعاتی چون سقط جنین، تروریسم، مهندسی ژنتیک، مهاجرت، کثرتگرایی فرهنگی، نسبت دین و دولت، تکنولوژی، رسانه‌های جمعی، فمینیسم، و حقوق بشر در این اثر مورد بررسی قرار گرفته اند.