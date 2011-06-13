نورالله حیدری دستنایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با بررسی وضعیت انتقال آموزشکده های فنی و حرفه ای به وزرات علوم اظهار داشت: در دو قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه مصوب شد که آموزشکده های فنی و حرفه ای با تمام امکانات از جمله نیروی انسانی و ساختمانها از وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم انتقال یابند.

وی افزود: اما در مسیر اجرا مشکلاتی وجود داشت که هر دو وزیر آموزشی با رویکردی که اتخاذ کردند تاکید بر حل مشکلات داشتند. مقرر شد تا هفته اول مرداد ماه 90 گزارش نحوه انتقال ارائه و تکلیف دانشگاه فنی و حرفه ای و انتقال آموزشکده ها معلوم شود.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: در جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مقرر شد آنچه را وزارت علوم در خصوص این انتقال می خواهد، وزارت آموزش و پرورش در اختیارش قرار دهد.

نماینده مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تکلیف نیروی انسانی که در آموزشکده های فنی و حرفه ای فعالیت می کنند تاکید کرد: وزیر علوم گفت که نمی تواند تمام نیروهای انسانی آموزشکده های فنی و حرفه ای را به وزارت علوم انتقال دهد.

حیدری همچنین در خصوص وضعیت ساختمانهای آموزشکده های فنی و حرفه ای به مهر گفت: ساختمانهای آموزشکده های فنی و حرفه ای تنها در صورتی می توانند در اختیار وزارت علوم قرار گیرند که ساختمان هنرستان نباشد البته باید فکری هم برای بدهی های ساختمانها کرد که دو وزیر تاکید بر حل زودهنگام این قبیل مسائل دارند.

وی به زمان جذب دانشجوی فنی و حرفه ای اشاره کرد و افزود: هر چند امیدمان این است که برای سال تحصیلی جدید این دانشگاه راه اندازی شود اما اگر هم زمان برد و تا انتهای سال طول کشید از سوی مجلس و کمیسیون آموزش مشکلی برای وزارت علوم پیش نخواهد آمد.