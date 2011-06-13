جرم خاموش در ارابه آهنی/ 60 درصد بلوتوث های جنسی بر روی تلفن همراه

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر بیشتر مردم با توجه به گران شدن بنزین و قفل ترافیک باز نشده تهران ترجیح می دهند برای سفرهای درون شهری روزانه خود از این وسایل بهره گیرنداما استفاده از مترو هم با مصائب بیشماری همراه است.
اگر از حجم بالای مسافران، تهویه نامطبوع، دستفروش های هر روزه و دیگر مسایل بگذریم، نمی توان از استفاده از تکنولوژی منفی بلوتوث در مترو گذشت، معضلی که بارها و بارها نسبت به آن تذکر داده شده است اما همیشه در پس تصمیمات سلیقه ای جا ماند.
کافیست شما به عنوان یک شهروند پایتان را در اولین پله مترو تهران بگذارید و بلوتوث تلفن همراهتان را روشن کنید ، به محض روشن شدن این تکنولوژی بدون اغراق بیست تا سی بلوتوث با نام های مختلف بر صفحه تلفن همراهتان می نشیند.
اگر دل به دریا زدی و قبول کردی که تصاویر را ببینی، کافیست دکمه تایید را فشار دهی در این هنگام است که انواع تصاویر غیر اخلاقی بروی تلفن همراهت نقش می بندد.
60 درصد بلوتوث های مترو محتوای جنسی دارند
براساس همین مساله در پایان نامه های دانشگاهی و بررسی شده مشخص شده است که بلوتوث هایی که در مترو تهران مبادله می شوند 60 درصد محتوای جنسی دارند. در این پژوهش ۱۴۴ عدد فایل بلوتوث شده در مدت ۱۵ روز گردآوری شده که آمارهای مزبور حکایت های ناگفتنی بسیاری دارد.
محتوای غالب این پایان نامه ها اینچنین است:
فایلهای دریافتی دارای مضامین متنوعی هستند و با توجه به بررسی دقیق آنها، بدینگونه تقسیمبندی شدهاند:
- جنسی؛ شامل همه محتواهای کاملا غیر اخلاقی(۶۰/۳۱)
- خندهدار؛ شامل همه محتواهای طنزآمیز، خندهدار و بامزه که هدف اصلی آن نشان دادن یک رفتار، عمل یا صحنه خندهدار یا مسخرهآمیز باشد. (۵/۳۵)
- جالب و سرگرمکننده، شامل همه مضامین جالب، غیرعادی و عجیب. (۶/۱۱)
- سیاسی- اجتماعی (موضوعات روز)؛ شامل همه محتواهای مرتبط با مسائل جاری سیاسی و اجتماعی کشور. (۴/۵۸)
- عاشقانه؛ شامل همه مضامین عاشقانه و رمانتیک (۴/۵۸)
- توهینآمیز؛ شامل همه محتواها و مضامینی که آکنده از فحش و یا الفاظ رکیک باشد. (۲/۲۹)
- ترانه و موسیقی. (۳/۸۲)
- سایر؛ (۱۲/۹۸)
یکی از مسافران مترو به خبرنگار ما می گوید: با توجه به اینکه هم اکنون تصاویر حریم خصوصی خانواده ها مانند مجالس عروسی و حتی استخرهای زنانه به راحتی به وسیله بلوتوث دست به دست می شوند که زنان و دختران جوان، قشر هدف در این بازی شوم هستند. آیا نباید اقدامی اساسی در این مورد صورت گیرد؟
گروه بلوتوث بازهای حرفه ای مترو
مورد دیگری که بسیار تعجب انگیز است تشکیل گروه بلوتوث بازهای حرفه ای در مترو است، شما با یک سرچ در فضای مجازی می توانید عضو این گروه شوید و در نوبت خاص خود در مترو حضور پیدا کنید و بلوتوث های خاص را برای مسافران بفرستید.
وظیفه این گروه این است که با عضوگیری ماموریت روزانه بر هر فرد تعریف می شود و بلوتوث باز عضو آن گروه با قدم زدن در ایستگاه مربوط یا سوار بر قطار مترو اقدام به انتشار بلوتوث های سازمان دهی شده می کند که جدیدا ساعت و زمان تجمعات غیرقانونی نیز به آن اضافه شده است.
تحقیق درباره پشت پرده دسته بندی این گروه که با یک تقسیم کار در هر ایستگاه افرادی را بصورت سازماندهی شده به خدمت می گیرد، می تواند نتایج قابل توجهی را به دنبال داشته باشد.
پلیس تخصصی تلفن همراه وعده ای سر خرمن!
در سال 87 سرهنگ مهدی احمدی مسئول اطلاع رسانی نیروی انتظامی اعلام کرده بود که پلیس تخصصی با عنوان پلیس تلفن همراه نداریم. اما ماموران به محض مشاهده موارد انتشار بلوتوث های غیرمجاز و غیراخلاقی وارد عمل می شوند و با افراد متخلف برخورد کرده و آنها را با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی می کنند.
وی عنوان کرده بود که متاسفانه مدتی است مترو به یکی از مراکز انتشار این بلوتوث ها تبدیل شده است و افراد به راحتی در داخل واگن های مترو اقدام به انتشار این دسته از بلوتوث های غیرمجاز می کنند که نیروی انتظامی با گسترش این موضوع اقداماتی را برای پیشگیری از این معضل در دستور کار خود قرارداده است.
اما از آن سال به بعد مشخص نشد نیروی انتظامی چگونه می خواهد این افراد را شناسایی و با آنها برخورد قانونی کند. البته در همان زمان اعلام شد منظور پلیس از برخورد با این افراد این نیست که هر کس که در مترو یا هر مکان دیگری مشغول ارسال بلوتوث به فرد نزدیکش باشد را بدون هیچ دلیلی دستگیر کند، بلکه زمانی با این افراد برخورد می شود که فردی از آنها شکایت کرده باشد یا پلیس از آنها جرم مشهودی ببیند و به نوعی به رفتار و کار آنها مشکوک شود.
البته نباید از این نکته هم گذر کرد که یکی از محورهای اجرای طرح امنیت اجتماعی، برخورد با افرادی بود که در مکان های عمومی اقدام به انتشار بلوتوث های مخرب می کرد که این تصمیم هم هیچ گاه اجرایی نشد.
احکام قضایی ارسال بلوتوث
براساس ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و دلایل جرم، در آن محل وجود داشته باشد. از سوی دیگر براساس ماده دو قانون تجارت الکترونیکی، تفتیش کامپیوتر بدون مجوز قانونی امکانپذیر نیست. ضمن این که در این قانون تلفن همراه جزو وسایل کامپیوتری محسوب می شود و پلیس بدون مجوز قضایی فقط هنگام مشاهده جرم مشهود می تواند با آن برخورد کند.
براساس قانون تصویبی مجلس توزیع، تکثیر یا تولید این فیلم ها به قصد تجاوز و اخاذی افساد فی الارض است که اشد مجازات در انتظار مجرم است.
اما آنچه مسلم است این احکام هنوز اجرایی نشده و با این اقدامات و عدم هماهنگی میان دستگاه های دخیل در این موضوع اقدامات صورت گرفته برای برخورد با این معضل تاکنون نتوانسته به نتایج مطلوب برسد.
بلوتوث ( BLUETOOTH) چیست؟
بلوتوث در حقیقت نام تجاری برای شبکه های بی سیم شخصی (PAN) است که با استاندارد IEEE 802.15.1 هم شناخته می شود. بلوتوث با استفاده از یک فرکانس برد کوتاه رادیویی (بدون نیاز به مجوز) و ایمن امکان ارتباط و تبادل اطلاعات بین دستگاه هایی چون کامپیوترهای جیبی، تلفن های همراه، کامپیوترهای شخصی و LAPTOP، چاپگرها، دوربین های دیجیتال و دستگاه های بازی کامیپیوتری را فراهم می آورد.
بلوتوث یک استاندارد رادیویی و پروتکل ارتباطی برای مصارف با توان پایین و برد کوتاه (1متر، 100 متر) می باشد که با نصب یک میکروچیپ ارزان قیمت در دستگاه ها فعال می شود. دستگاه هایی که در حدفاصل مجاز از یکدیگر قرار دادند می توانند با استفاده از بلوتوث با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. از آنجایی که این دستگاه ها از یک سیستم ارتباطی رادیویی استفاده می کنند احتیاجی به خط دید مستقیم بین آنها وجود ندارد و حتی می توانند در اتاق های مجزا از هم باشند. با توجه به طرح های مختلف آنتن ها، میزان تضعیف سیگنال در مسیر انتقال و سایر متغیرها، بردهای موجود هم متفاوت هستند.
راهکارهای ارایه شده در "بلوتوث ممنوع"
در پایان نامه دانشجویان دانشگاه راهکار های ارایه شده بدین شرح است که " نه میشود و نه باید چشمها را بر روی این پدیده ارتباطی- اجتماعی ببندیم. اقدامات لازم در این خصوص باید متناسب با مقتضیات زمانه و چارچوبهای این شبکه جدید ارتباطی صورت بگیرد، وگرنه نه تنها سودی به دنبال نخواهد داشت بلکه میتواند بر دامنه تبعات و پیامدهای آن نیز بیفزاید."
"آنچه در این شبکه ارتباطی جدید اتفاق می افتد برآیندی از لایه های پنهان اجتماعی در فضای بیرون از این شبکه است. آنچه صاحبنظران اجتماعی از آن به عنوان بحران جنسی یاد می کنند، به وضوح خود را در این فضای ارتباطی نشان می دهد.
در سطوح خردتر ما نیازمند اقدامات عملی برای کاهش پیامدهای کوتاه مدت و میان مدت این فضای ارتباطی هستیم."
مترو تهران همچنان شلوغ است اما به جز این شلوغی ها تجاوز به حریم خصوصی افراد بسیار آزار دهنده شده است و سودجویان در این میان هم عقب نماندند و می دانند از این سرمایه چطور استفاده کنند. با توجه به هزینه های میلیاردی آیا وارد کردن یک دستگاه مسدود سازی بلوتوث در مترو یا تشکیل پلیس امنیت اخلاقی در آن کار مشکلی است.
مسئولان به جای پاسکاری، تصمیم اساسی برای این موضوع بگیرد تا حقوق شهروندی اینچنین پایمال نشود.
گزارش : زینب کریمیان
