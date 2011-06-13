جرم خاموش در ارابه آهنی/ 60 درصد بلوتوث های جنسی بر روی تلفن همراه

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر بیشتر مردم با توجه به گران شدن بنزین و قفل ترافیک باز نشده تهران ترجیح می دهند برای سفرهای درون شهری روزانه خود از این وسایل بهره گیرنداما استفاده از مترو هم با مصائب بیشماری همراه است.

اگر از حجم بالای مسافران، تهویه نامطبوع، دستفروش های هر روزه و دیگر مسایل بگذریم، نمی توان از استفاده از تکنولوژی منفی بلوتوث در مترو گذشت، معضلی که بارها و بارها نسبت به آن تذکر داده شده است اما همیشه در پس تصمیمات سلیقه ای جا ماند.

کافیست شما به عنوان یک شهروند پایتان را در اولین پله مترو تهران بگذارید و بلوتوث تلفن همراهتان را روشن کنید ، به محض روشن شدن این تکنولوژی بدون اغراق بیست تا سی بلوتوث با نام های مختلف بر صفحه تلفن همراهتان می نشیند.

اگر دل به دریا زدی و قبول کردی که تصاویر را ببینی، کافیست دکمه تایید را فشار دهی در این هنگام است که انواع تصاویر غیر اخلاقی بروی تلفن همراهت نقش می بندد.

60 درصد بلوتوث های مترو محتوای جنسی دارند

براساس همین مساله در پایان نامه های دانشگاهی و بررسی شده مشخص شده است که بلوتوث هایی که در مترو تهران مبادله می شوند 60 درصد محتوای جنسی دارند. در این پژوهش ۱۴۴ عدد فایل بلوتوث شده در مدت ۱۵ روز گردآوری شده که آمارهای مزبور حکایت های ناگفتنی بسیاری دارد.

محتوای غالب این پایان نامه ها اینچنین است:

فایل‌های دریافتی دارای مضامین متنوعی هستند و با توجه به بررسی دقیق آنها، بدین‌گونه تقسیم‌بندی شده‌اند: