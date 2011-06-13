دوگانه ذهن-جسم دکارت از مسائل مهم فلسفه ذهن است

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "فلسفه ذهن" اثر جی. کیم به تازگی از سوی انتشارات وست ویو منتشر شده است.

دکتر جی. کیم استاد دانشگاه براون امریکا و عضو آکادمی هنر و علوم امریکا در مورد محورهای اصلی این کتاب به خبرنگار مهر گفت: ساختار کتاب به گونه‌ای است که مهمترین مباحث رایج در فلسفه ذهن از گذشته تاکنون را مورد بررسی و توجه قرار می‌دهد.

وی افزود: این اثر در ده فصل سامان یافته است. فصل اول به بررسی چیستی فلسفه ذهن و انواع پدیده‌های ذهنی می‌پردازد. در فصل دوم این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد که ذهن چیزی غیر مادی است.

استاد پیشین دانشگاه جان هاپکینز در ادامه یادآور شد: یکی از مسائل مهم در فلسفه ذهن دوآلیسم ذهن و جسم دکارت است. دوآلیسم یا همان مسأله ذهن و جسم از زمان دکارت وارد حوزه فلسفه شد و توجه فیلسوفان را متوجه خود کرد.

وی تصریح کرد: در این بخش به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که چرا ذهن و جسم از هم متمایز هستند. یکی دیگر از مباحث مهم در فلسفه ذهن موضوع ذهن و رفتار است. از اینرو چیستی رفتار و رفتارگاریی منطقی در بخش سوم کتاب مورد توجه قرار گرفته اند. فیلسوف ذهن درصدد پاسخ به این سؤال است که چرا رفتار دغدغه ذهن است.

استاد پیشین دانشگاه کرنل در ادامه یادآور شد: مسأله مهم دیگر در فلسفه ذهن ارتباط میان ذهن و مغز است.

وی در پایان افزود: ذهن به مثابه ماشین حساب، ذهن به مثابه سیستم علی و سببی، علتهای روانی، چیستی آگاهی و آگاهی و مسأله ذهن و جسم سایر بخشهای این اثر به شمار می‌روند.

فلسفه ذهن سالهای متمادی در زمره برنامه آموزشی فلسفه به شمار می‌رفته است. فلسفه ذهن از فلسفه های مضاف است و در جاهایی با روانشناسی و علوم شناختی مماس می‌شود.

این چاپ از کتاب، ویرایش سوم آن به شمار می‌رود. در این ویرایش دو فصل به آن افزوده شده است و مسائل و مباحث رایج در فلسفه ذهن مورد بررسی قرار گرفته است . ماهیت آگاهی و جایگاه و موقعیت آن دو موضوعی هستند که در این ویرایش مورد توجه قرار گرفته‌اند. ماهیت آگاهی یکی از مسائل پیچیده برای بشر بوده و در فلسفه ذهن نظریه‌های گوناگونی در مورد آن ارائه شده‌ است.