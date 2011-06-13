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۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۱۰

وزیر دفاع کره جنوبی:

سئول در آماده باش / احتمال حرکت غافلگیرانه کره شمالی وجود دارد

سئول در آماده باش / احتمال حرکت غافلگیرانه کره شمالی وجود دارد

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: در پی بالا گرفتن تهدیدات نظامی کره شمالی وزیر دفاع کره جنوبی احتمال انجام حرکتی غافلگیرانه از طرف کره شمالی علیه کشورش را روز به روز در حال افزایش دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کره جنوبی (یونهاپ)، " کیم کوان جین" که در پارلمان کره جنوبی سخن می گفت، اظهار داشت: تهدیدات نظامی پی در پی کره شمالی و احتمال دست زدن به عملی غیر قابل پیش بینی از سوی این کشور نیروهای ما را بر آن داشته که با دقت فعالیت های نظامی کره شمالی را دنبال کرده و وضعیت آماده باش نظامی خود را نیز حفظ کنیم.

وی افزود: کره شمالی با وجود مخالفت جامعه جهانی همچنان به فعالیت های هسته ای خود ادامه می دهد و تصمیم دارد دست به آزمایشات جدید هسته ای و پرتاب موشک بزند.
 
همچنین کره جنوبی برای مقابله با تهدیدات احتمالی کره شمالی تصمیم دارد در آینده نزدیک هلیکوپترهای تهاجمی آپاچی را در مرز خود با کره شمالی مستقر کند. 
 
طی ماه گذشته میلادی کره شمالی در تصمیمی ناگهانی اعلام کرد تمام روابط خود با کره جنوبی را تا زمان ریاست جمهوری لی میانگ باک قطع خواهد کرد و دلیل آن را انجام تبلیغات منفی و پخش شعارها و پوسترهایی حاوی مطالبی افترا آمیز نسبت به سیستم سوسیالیستی کره شمالی و همچنین استفاده نیروهای نظامی کره جنوبی از تصویر کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی برای هدف شلیک های خود در مانورهای نظامی عنوان کرد.
 
تنش بین دو کره از زمانی آغاز شد که دو نظامی و دو غیر نظامی کره جنوبی در پی حمله توپخانه ای کره شمالی به جزیره یون پیونگ کشته و چهل و شش دریانورد در حادثه انهدام ناو جنگی این کشور جان خود را از دست دادند.
کد مطلب 1334000

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