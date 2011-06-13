استراتژی بخش معدن نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین بصیری با بیان اینکه بسته نهایی این استراتژی تهیه شده است، افزود: با توجه به نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور، برنامه‌ریزی‌ها در این بخش ها باید به گونه‌ای طراحی شود که در زمان کوتاه‌تری به اهداف تعیین شده در این بخش دست یابیم.

وی با اشاره به همپوشانی بخش معدن و صنعت کشور افزود: استراتژی بخش معدن با توجه به استراتژی صنعت و همسو با اهداف کلان آن تدوین شده است.

بصیری با بیان اینکه با تکمیل این استراتژی، ارگان های مختلف متولی بخش معدن کشور از این پس به صورت یکپارچه عمل خواهند کرد، تصریح کرد: هم اکنون سازمان های مختلفی از جمله ایمیدرو، زمین شناسی، محیط زیست و منابع طبیعی به صورت مستقل عمل می کنند که عملکرد آنها در بسیاری موارد هماهنگی لازم را ندارد.

بصیری با بیان اینکه در استراتژی بخش معدن رویکردهای اکتشافی تعریف و براساس آن برنامه‌های کوتاه، میان و بلند مدت بخش معدن تعریف شده است، افزود: در استراتژی باید به بخش‌هایی مانند سنگ‌های ساختمانی که دارای پتانسیل‌های معدنی هستیم، توجه کافی شده است.



وی افزود: در استراتژی معدن باید برنامه‌های این بخش از مرحله اکتشاف تا فرآوری و پس از آن بازارهای هدف دیده شده و برای آن راهکارهای اجرایی تدوین شود.



وی خاطرنشان کرد: تدوین استراتژی معدن در برنامه‌های آتی این بخش بسیار موثر بوده و با اطلاع‌رسانی شفاف می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش دهد.



مجری طرح تدوین استراتژی معدن افزود: رویکرد کلی در تدوین استراتژی بخش معدن و صنایع معدنی به‌گونه‌ای بوده که تحقق اهداف افق 1404 و نیز برنامه پنجم در آن مد نظر قرار گرفته شده است.