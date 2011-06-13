بیش از 12 بار برای ترور مبارک تلاش کردیم/ اعلام دو دلیل مهم ترور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "علی الشریف" از رهبران گروه اسلامگرای مصر که مسئول شاخه آن در یمن است در گفتگو با روزنامه الرای کویت افزود: در یکی از این عملیاتها برای ترور مبارک در آدیس آبابا (پایتخت اتیوپی) برنامه ریزی کردیم که مسئول این عملیات "شریف عبدالرحمن" بود.

وی تاکید کرد: در آن زمان این عملیات با هماهنگی نظام سودان انجام شد، چون آنان از میان برداشتن مبارک را به مصلحت خود می دانستند.

رهبر این گروه اسلامگرای مصری افزود: ما به دلایل مختلفی در صدد کشتن مبارک بودیم. مهمترین این دلایل بازداشت زنان به عنوان گروگان و شکنجه آنان در راستای فشار برجریان ما بود. همچنین رژیم مبارک بسیاری ازاعضای جریان را در خانه و خیابان به قتل رسانده بود.

علی الشریف تاکید کرد: البته پس از وقوع حوادث آدیس آبابا، جریان ما تصمیم گرفت با توجه به نقص موجود در بخش نظامی و نگرانی از فروپاشی، عملیاتهای مسلحانه خود را متوقف کند.

وی با اشاره به مرگ اسامه بن لادن اظهار داشت: به نظر من القادعده از هم فرو می پاشد به ویژه اینکه شخصیتی همچون ایمن الظواهری از سوی یمنیها و جریانهای حاشیه خلیج فارس مورد قبول نیست، چه آنکه برخی علمای سعودی نیز به علت موافقت بن لادن با حضور مجاهدان مصری از پیوستن به القاعده خودداری کردند.