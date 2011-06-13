  1. استانها
100 هزار جلد کتاب در گلستان توزیع شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: در راستای توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و فرهنگ کتاب و کتابخوانی در استان در سال گذشته تعداد100هزار و 45 جلد کتاب به ارزش657 میلیون و 942 هزار و800 ریال توزیع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از مراکز فرهنگی استان بر سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه تاید کرد.

وی اظهار داشت: سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به گونه ای است که، کتاب مورد نیاز اقشار مختلف جامعه در اختیار کتابخانه های عمومی قرار گیرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان افزود: در همین راستا این تعداد کتاب در کتابخانه های عمومی، مدارس، مساجد، حوزه های علمیه، پایگاه های بسیج، مراکز و سازمانهای مختلف توزیع شد.

منتظری با توجه به دیدگاه بودجه ای دولت دهم در راستای فعالیتهای فرهنگی اظهار امیدواری کرد این اتفاق امسال بصورت وسیع تر در استان رخ دهد تا در راستای توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، پاسخگوی جامعه فرهنگی و مردم فهیم استان باشیم. 

