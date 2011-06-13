"دالاس ماوریکس" قهرمان لیگ بسکتبال آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دالاس در دیدار با میامی هیت با نتیجه 105 بر 95 به برتری رسید تا در مجموع با برتری 4 بر 2 به عنوان قهرمانی رقابت های NBA دست پیدا کند.

"درک نوویتزکی" که با میانگین امتیاز 26 به عنوان برترین بازیکن رقابت های این فصل انتخاب شد، گفت: ما یک نیمکت فوق‌العاده داریم که در بازی با میامی هیت آن را دیدیم. بازیکنان تیم ما به پیروزی ایمان داشتند و بازی های باخته را با برد پشت سر می گذاشتند.

بر پایه گزارش رویترز، ماوریکس در سال 2006 هم به دیدار پایانی راه پیدا کرد اما در مجموع 6 دیدار به میامی باخت.

"ریک کارلیسل"، سرمربی تیم دالاس، در پایان دیدار اظهار داشت: تردیدی وجود ندارد که نوویتزکی با انعطافی که در این دیدارها از خود نشان داد، بهترین بازیکن این فصل بود.