۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۳۴

"دالاس ماوریکس" قهرمان لیگ بسکتبال آمریکا شد

تیم بسکتبال دالاس ماوریکس برای نخستین بار به عنوان قهرمانی رقابت‌های بسکتبال آمریکا (NBA) دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دالاس در دیدار با میامی هیت با نتیجه 105 بر 95 به برتری رسید تا در مجموع با برتری 4 بر 2 به عنوان قهرمانی رقابت های NBA دست پیدا کند.

"درک نوویتزکی" که با میانگین امتیاز 26 به عنوان برترین بازیکن رقابت های این فصل انتخاب شد، گفت: ما یک نیمکت فوق‌العاده داریم که در بازی با میامی هیت آن را دیدیم. بازیکنان تیم ما به پیروزی ایمان داشتند و بازی های باخته را با برد پشت سر می گذاشتند.

بر پایه گزارش رویترز، ماوریکس در سال 2006 هم به دیدار پایانی راه پیدا کرد اما در مجموع 6 دیدار به میامی باخت.

"ریک کارلیسل"، سرمربی تیم دالاس، در پایان دیدار اظهار داشت: تردیدی وجود ندارد که نوویتزکی با انعطافی که در این دیدارها از خود نشان داد، بهترین بازیکن این فصل بود.

