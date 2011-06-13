به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف نوری گفت: ثبت‌ نام دانش‌آموزان در میان پایه‌ها توسط مدیران آموزشی در مدارس انجام می‌شود.

وی افزود: ثبت‌نام دانش‌آموزان در صورت تمایل آنها به جابجایی مدرسه در میان پایه‌ها از دو طریق در اختیار داشتن کد یا "گذرواژه" یا مدیر واحد آموزشی امکان‌پذیر است.

نوری خاطرنشان کرد: اگرچه امکان ثبت‌نام اینترنتی دانش‌آموزان در پایه اول دبستان از طریق اولیای دانش‌آموز امکان‌پذیر است، اما به دلیل فراهم‌سازی اطلاعات و تکمیل پرونده سنجش نوآموزان پایه اول این کار توسط مدیران واحدهای آموزشی انجام می‌شود.

وی ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس روستایی را از طریق مراکز مجتمعها یا مراکز ICT عنوان و تصریح کرد: البته ممکن است از سوی مناطق، مکانهای خاصی برای انجام ثبت‌نام این دانش‌آموزان معرفی شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش وپرورش ادامه داد: با ارایه مدارک لازم ثبت‌نام از سوی دانش‌آموزان به واحدهای آموزشی، مدیر موظف به انجام ثبت‌نام اینترنتی دانش‌آموزان است و این کار برای دانش‌آموزان اختیاری است.