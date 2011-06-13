نحوه برخورد با بدحجابی/ برخورد با عوامل تولید و توزیع لباسهای نامناسب

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از یگانهای اجرای طرح امنیت اخلاقی در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در جمع خبرنگاران افزود: این طرح از 25 خرداد‌ ماه جاری در تهران بزرگ، گیلان و مازندران به اجرا گذاشته خواهد شد و امروز برای کنترل آمادگی یگانهای مربوطه در اینجا هستیم.

رادان گفت: در این طرح مراکز مشاوره‌ای در نظر گرفته شده است که توسط معاونت اجتماعی ناجا ایجاد و به افراد مورد نظر مشاوره خواهد داد.

وی با علام این مطلب که در این طرح با بد‌پوششی، مزاحمان نوامیس و آلودگی صوتی وهمچنین اراذل و اوباش برخورد خواهد شد، یادآورشد: مصادیق آن به خوبی مشخص شده و همانطور که در گذشته اعلام شد در مورد بد‌پوششی با افرادی که لباسهای تنگ و چسبان بپوشند و افرادی که از روسریهایی استفاده کنند که مو از دو طرف آن مشخص باشد، برخورد می‌کنیم.

جانشین فرمانده ناجا همچنین یادآور شد: در موضوع بدحجابی به دو صورت برخورد می‌کنیم. مورد اول افراد مصرف ‌کننده و مورد دوم تولید کننده و توزیع ‌کنندگان لباسهای نامناسب‌ و در این خصوص تمام تولیدیها و توزیع کنندگان غیرمجاز شناسایی شده و تا 25 خرداد ماه جاری به آنها مهلت داده شده است.

سردار رادان همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد تشدید برخورد با اراذل و اوباش تاکید کرد: این افراد هیچ خانه امنی نخواهند داشت. بنابر این یک راه برای اراذل و اوباش باقی نمانده است و آن هم اصلاح رفتار آنهاست، در غیر این صورت باید منتظر برخورد سخت و قاطعانه پلیس و دستگاه قضایی باشند.

وی با اشاره به حادثه خمینی‌شهر اصفهان گفت: در همان لحظه حادثه 5 نفر از اراذل و اوباش دستگیر و تمامی افراد ردیابی و شناسایی کامل شده و دو نفر دیگر پس از ردیابی، شناسایی و دستگیر شدند و تا چند روز دیگر همدستان آنها دستگیر خواهند شد و با برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با این افراد امیدواریم درس عبرتی برای دیگران شوند تا حتی فکر چنین کاری به ذهن هیچ فردی خطور نکند.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی گفت: روز گذشته همزمان با سالگرد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، برخلاف تبلیغات گسترده رسانه ای اراذل و اوباش خارج نشین، اتفاق خاصی نیفتاد.

سردار رادان تصریح کرد: لازم است اراذل و اوباش خارج نشین جلسه ای بگذارند و بررسی کنند که تا چه زمانی می خواهند خود را در محافل عمومی مفتضح کنند.



وی با اعلام اینکه پلیس روز گذشته حضور قاطع در معابر و خیابانها داشت، گفت: ترسی از مانور آنها که اسم آن را جنگ روانی گذاشته اند، نداریم و هر چه جنگ روانی آنها بیشتر شود، حضور ما نیز بیشتر خواهد شد.



سردار رادان در پایان تاکید کرد: پلیس، بسیج و نیروهای خدوم جمهوری اسلامی ایران همیشه در صحنه خواهند بود و با هر گونه بی نظمی و موارد خلاف قانون برخورد خواهند کرد.