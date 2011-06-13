بیکاری با اعطای تسهیلات بانکی حل نمی شود/ اکثر صیادان بدهکارند

حسین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اعطای تسهیلات بانکی تنها راه حل ایجاد شغل نیست، اظهار داشت: مدیران باید بستر ایجاد شغلهای پایدار را فراهم کنند و تنها به فکر تخصیص تسهیلات بانکی برای ایجاد اشتغال در زیر مجموعه خود نباشند.

وی اضافه کرد: شیلات و کشاورزی به علاوه حمل و نقل از اشتغال آفرین ترین بخشها در استان هرمزگان هستند که کارگروه و جلساتی تخصصی برای حل مشکلات اشتغال در این بخشها تشکیل می شود.

وی گفت: در این کارگروه پیشنهادات مشخص کارشناسی شده برای ایجاد بستر اشتغال پایدار در بخشهای کشاورزی، شیلات و حمل و نقل ارائه و نحوه بکارگیری تسهیلات بانکی در جای مناسب به بحث گذاشته می شود.

استاندار هرمزگان راه اندازی بورس کشاورزی را یکی از بهترین اقدامات در زمینه بهبود وضعیت شغل کشاورزی در استان عنوان کرد و بیان داشت: با راه اندازی بورس می توان واسطه ها و دلال ها را کنار زد تا کشاورز محصولاتش را به صورت مستقیم به میادین تره بار شهرستان ها برساند که این کار همان ایجاد بستر لازم برای ورود به اشتغال پایدار در کشاورزی است.

هاشمی به اعطای وام بانکی به 40 صیاد در شهرستان جاسک اشاره و عنوان کرد: صیادی که 300 میلیون تومان وام گرفته و 300 میلیون تومان هم آورده شخصی داشته تا یک لنج صیادی بگیرد به علت کاهش ذخایر آبزی و کاهش صید نمی تواند اقساط خود را پرداخت کند.

نماینده عالی دولت در هرمزگان ادامه داد: این صیادان به بنده مراجعه کرده و می گویند که حاضرند حتی لنج خود را با تمام وسایل به بانک بدهند تا از اقساط خلاص شده و بانک دست از سر آنها بردارد.

وی ابراز داشت: این موضوع نشانگر استفاده ناصحیح و نابجا از تسهیلات بانکی و ایجاد اشتغال ناپایدار است که کسب و کار تمام صیادان منطقه را از رونق انداخته و موجب بدهکاری و مقروض شدن آنها می شود.

وی ادامه داد: البته از سوی به مشکلات سیستم بانکها نیز توجه داریم و آنها نیز باید روان سازی کنند تا توسعه ای جدی را در بحث اشتغال داشته باشیم امام قبل از آن باید مشخص شود گره کار کجاست.

استاندار هرمزگان تاکید کرد: مدیران باید در سال جاری جهادگونه در مسیر ایجاد اشتغال قرار گرفته و آگاه باشند تا در این راه شغلهای کاذب و مقطعی ایجاد نشود.

استان هرمزگان طبق آمار ارائه شده سال گذشته با ایجاد بیش از 48 هزار فرصت شغلی 150 درصد بیش از تعهد خود را به دولت انجام داده است.