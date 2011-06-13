آب شرب قلعه خواجه 24 ساعته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پویا با اشاره به اینکه در شهر قلعه خواجه حدود هفت هزار نفر زندگی می‌کنند،‌ گفت: شهروندان این شهر، شش ساعت در روز از آب شرب برخوردارند.

پویا از نصب کنتور برای تمامی مشترکین آب این شهر تا پایان امسال خبر داد و اظهار امیدواری کرد: بعد از نصب کنتور برای همه مشترکان، بتوان آب شرب را برای این شهر به صورت 24 ساعته تامین کرد.



وی ادامه داد: برای نیل به این مقصود با اعتباری بالغ برهفت میلیارد ریال، اقدام به حفر یک حلقه چاه جدید با ظرفیت آبدهی 90 مترمکعب در شبانه روز شده است که با بهره برداری از آن شاهد افزایش دو برابری آب تولیدی شهر قلعه خواجه خواهیم بود.



رئیس هیئت مدیره آبفای استان در ادامه با بیان اینکه 300 پلاک در منطقه جدیدالاحداث شهرک واگذار شده است، گفت: در حال جذب اعتبار برای احداث شبکه آب این منطقه هستیم و در سال جاری 500 میلیون ریال اعتبار به آن اختصاص یافته است.



پویا اظهار داشت: در شهر قلعه خواجه 4.6 کیلومتر شبکه انتقال و دو مخزن 500 مترمکعبی برای 200 مشترک موجود در این شهر وجود دارد.



شهر قلعه خواجه مرکز شهرستان اندیکا و در 70 کیلومتری مسجدسلیمان واقع شده است.