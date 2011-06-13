تولید لیزر خود ترمیم شونده از سلولهای زنده

به گزارش خبرگزاری مهر، این تکنیک با تغییر ساختار یک سلول آغاز می شود به شکلی که می تواند از خود پروتئین نورزا ایجاد کند، نوعی پروتئین که در ابتدا از عروس ماهی های درخشان به دست می آمدند. سپس با قرار گرفتن این سلولها در معرض نور آبی ضعیف، سلولها می توانند از خود پرتو لیزری مستقیم و سبز رنگی ایجاد کنند. این شیوه می تواند در تصویربرداری های میکروسکوپی و درمانهای نوری بهبود قابل توجهی ایجاد کند.

نور لیزر با نور عادی تفاوت دارد، زیرا لیزر دسته هایی باریک از رنگها است که به صورت هماهنگ و منطبق با یکدیگر نوسان می کنند. تکنیک جدید که توسط محققان مرکز طب نوری بیمارستان عمومی ماساچوست ابداع شده است برای اولین بار توانسته است این تکنیک را در سلول زنده و نه اجسام جامد نمایش دهد.

محققان از پروتئین فلورسنت سبز یا GFP به عنوان واسطه لیزری استفاده کردند، این پروتئینها اولین بار از بدن عروس ماهی های درخشان به دست آمده و توانستند با عملکردی مشابه یک مشعل که می تواند درون ساختار سامانه های زنده را درخشان سازد، زیست شناسی را متحول سازد.

در مطالعه جدید، این پروتئین از دستکاری و تغییر سلولهای کلیه انسان به وجود آمده است. سپس این سلولها در میان دو آینه کوچک که نقش حفره های لیزری را به عهده داشته و ابعاد آنها تنها 20 میلیونیوم متر بود، قرار گرفتند به این شکل نور تولید شده از سلولها می توانست بارها و بارها در میان سلول نوسان داشته باشد.

پس از قرار گرفتن سلولها در معرض نور آبی می توان نور سبز رنگ و مستقیم لیزر را مشاهده کرد که از دل سلول به بیرون می تابد. طی این فرایند و پس از آن سلولها همچنان زنده باقی می مانند. در واقع محققان این سیستم را یک سیستم لیزری خود ترمیم شونده می دانند زیرا در صورتی که طی این فرایند پروتئینهای نورزا آسیب ببینند سلولها به سادگی پروتئینهای جدیدی تولید می کنند.

محققان باور دارند با استفاده از این لیزر زنده می توان بسیاری از فرایندهای درون سلولی را با حساسیت و دقتی بسیار بالا مشاهده کرد.

بر اساس گزارش بی بی سی، در تصویربرداری، تشخیص و درمانهای نوری متخصصان در تلاشند راه هایی کارامد را برای تاباندن نور لیزر از منبعی خارجی به اعماق نسوج بدن بیابند، در حالی که در این شیوه نور از درون خود بافت به هدفهای مورد نظر تابیده خواهد شد.