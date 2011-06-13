تکمیل تختهای ویژه بیمارستانی از مهمترین برنامه های سال 90

به گزارش خبرنگارمهر، دکتر حسن امین لو در اولین نشست هیئتهای امنای دانشگاههای علوم پزشکی کشور گفت: مشارکت و حضور فعال هیئتهای امناء در سیاست گذاریها و ماموریتهای مربوط به ارتقاء سطح دانشگاهها از انتظاراتی است که از هیئتهای امناء دانشگاههای علوم پزشکی درخواست می شود.

وی در خصوص جایگاه هیئتهای امنا گفت: هیئتهای امنا در سال 67 در ایران تشکیل شد و بر اساس قانون مهم ترین وظایف این گروه شامل تصویب آئین نامه داخلی، تصویب سازمان اداری موسسه، بررسی و تصویب بودجه موسسه، تصویب نحوه و وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن می شود.

امین لو افزود: دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که دارای مجوز از شورای گسترش وزارت خانه های علوم و بهداشت هستند، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری، مالی و استخدامی اداره خواهند شد.

مشاور وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: بر اساس ماده 20 قانون برنامه پنجم در خصوص توسعه اختیارات هیئتهای امناء، قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات فقط در چهارچوب مصوبات و به تایید وزرای علوم و بهداشت مورد تایید قرار می گیرد.

امین لو درباره خلاصه عملکرد بیست ساله هیئت های امناء از سال 69 تا 88 گفت: مصوبات عمومی که شامل تصویب آیین نامه های داخلی، مالی و معاملاتی، اداری استخدامی اعضاء و کارکنان هیئتهای علمی دانشگاهها و تصویب آیین نامه هزینه کردن هدایا و کمکهای مردمی است.

وی اضافه کرد: مصوبات اختصاصی نیز شامل تصویب بیش از 10 هزار مصوبه اختصاصی برای دانشگاهها است و قابل توجه است که برای اولین بار در تاریخ دانشگاهها بررسی تطبیقی از امور دانشگاهها اجرا می شود و قرار است تا برای ارتقاء دانشگاهها موضوعات مهم در خصوص امور سلامتی، مالی و فرهنگی مورد مقایسه و ارزیابی قرارگیرد.

دبیر مجامع شوراها و هیئت امناء درباره برنامه های مهم هیئت امنای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در سال 90 گفت: بازنگری آیین نامه مالی و معاملاتی، تصویب بودجه تفصیلی سال 90، بازنگری تشکیلات دانشگاهی، اتخاذ تصمیمات لازم جهت تکمیل اورژانس بیمارستانی و تکمیل تختهای مراقبت ویژه از مهمترین برنامه های هیئتهای امنا برای سال 90 است.