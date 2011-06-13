  1. جامعه
۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۳۴

مشاور وزیر بهداشت تاکید کرد:

تکمیل تختهای ویژه بیمارستانی از مهمترین برنامه های سال 90

مشاور وزیر بهداشت و دبیر مجامع شوراها و هیئت امناء، اتخاذ تصمیمات لازم جهت تکمیل اورژانسهای بیمارستانی و تکمیل تختهای مراقبت ویژه را از مهمترین برنامه های هیئتهای امنا در سال 90 دانست.

به گزارش خبرنگارمهر، دکتر حسن امین لو در اولین نشست هیئتهای امنای دانشگاههای علوم پزشکی کشور گفت: مشارکت و حضور فعال هیئتهای امناء در سیاست گذاریها و ماموریتهای مربوط به ارتقاء سطح دانشگاهها از انتظاراتی است که از هیئتهای امناء دانشگاههای علوم پزشکی درخواست می شود.

وی در خصوص جایگاه هیئتهای امنا گفت: هیئتهای امنا در سال 67 در ایران تشکیل شد و بر اساس قانون مهم ترین وظایف این گروه شامل تصویب آئین نامه داخلی، تصویب سازمان اداری موسسه، بررسی و تصویب بودجه موسسه، تصویب نحوه و وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن می شود.

امین لو افزود: دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که دارای مجوز از شورای گسترش وزارت خانه های علوم و بهداشت هستند، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری، مالی و استخدامی اداره خواهند شد.

مشاور وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: بر اساس ماده 20 قانون برنامه پنجم در خصوص توسعه اختیارات هیئتهای امناء، قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات فقط در چهارچوب مصوبات و به تایید وزرای علوم و بهداشت مورد تایید قرار می گیرد.

امین لو درباره خلاصه عملکرد بیست ساله هیئت های امناء از سال 69 تا 88 گفت: مصوبات عمومی که شامل تصویب آیین نامه های داخلی، مالی و معاملاتی، اداری استخدامی اعضاء و کارکنان هیئتهای علمی دانشگاهها و تصویب آیین نامه هزینه کردن هدایا و کمکهای مردمی است.

وی اضافه کرد: مصوبات اختصاصی نیز شامل تصویب بیش از 10 هزار مصوبه اختصاصی برای دانشگاهها است و قابل توجه است که برای اولین بار در تاریخ دانشگاهها بررسی تطبیقی از امور دانشگاهها اجرا می شود و قرار است تا برای ارتقاء دانشگاهها موضوعات مهم در خصوص امور سلامتی، مالی و فرهنگی مورد مقایسه و ارزیابی قرارگیرد.

دبیر مجامع شوراها و هیئت امناء درباره برنامه های مهم هیئت امنای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در سال 90 گفت: بازنگری آیین نامه مالی و معاملاتی، تصویب بودجه تفصیلی سال 90، بازنگری تشکیلات دانشگاهی، اتخاذ تصمیمات لازم جهت تکمیل اورژانس بیمارستانی و تکمیل تختهای مراقبت ویژه از مهمترین برنامه های هیئتهای امنا برای سال 90 است.

