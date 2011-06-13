بخش چند رسانه ای کتابخانه های گرگان توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفری صبح دوشنبه در نشست انجمن کتابخانه گرگان، به تببین عناوین برنامه های سال 1390 کتابخانه های شهرستان گرگان پرداخت.

جعفری افزود: توسعه کتابخانه های شهرستان گرگان، توسعه بخش چند رسانه ای در این شهرستان و برقراری ارتباط مجزای و مستقل اینترنت در کتابخانه های شهرستان گرگان از کافی نت کتابخانه ها از اهم برنامه های سال 90 در شهرستان گرگان است.

وی اظهار داشت: این طرح به منظور اتصال با سامانه مرکزی و برقرار نمودن امکانات ارتباطی در کتابخانه های شهرستان گرگان برنامه ریزی و توسط واحد فناوری اطلاعات در سال 1388 اجرا شده است و در حال حاضر نسخه تکمیلی آن پس از تایید انجمن اجرا خواهد شد.

رئیس انجمن شهرستان گرگان یادآورشد: اعتبار آموزش های تکمیلی در دستور کار انجمن قرار دارد و به منظور تشویق و فرهنگ سازی برای مطالعه نیز یک همایش یک روزه در شهرستان گرگان برگزار خواهد شد.

در این جلسه مسئولان کتابخانه ها به بیان مشکلات و ارایه گزارش از موانع اجرایی پرداختند که یکی از مهمترین آنها آموزش و ورود تجهیزات فناوری اطلاعات به بخش کودک و چند رسانه ای بود.