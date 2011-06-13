شناسایی 10 هزار و 639 بیمار مبتلا به سل در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهشید ناصحی افزود: سل قابل درمان است و نباید کسی به دلیل این بیماری جان خود را از دست دهد و برای درک بهتر وضعیت بیماری سل در کشور، شناخت وضعیت آن در جهان ضروری است.

وی گفت: هم اکنون حدود 20 میلیون نفر در سراسر جهان مبتلا به سل هستند که بیش از 80 درصد این موارد مربوط به تنها 22 کشور در حال توسعه است و نکته قابل توجه آن است که افغانستان و پاکستان در زمره این کشورها هستند.

این متخصص اپیدمیولوژی ادامه داد: تخمین های سازمان جهانی بهداشت بیانگر آن است که درسال 2009 میلادی در سطح جهان تعداد 9.4 میلیون مورد جدید بیماری سل رخ داده که حدود 1.2 میلیون نفر از آنها آلوده به ویروس اچ آی وی (ایدز) نیز بوده اند. همچنین تعداد موارد مرگ ناشی از سل در این سال حدود 1.3 میلیون مورد بوده که 380 هزار نفر آنها مبتلا به ایدز بوده اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطر نشان کرد: سل و ایدز اثرات سوء متقابلی بر یکدیگر دارند، از یک طرف بیماران مبتلا به ایدز به دلیل ضعف سیستم ایمنی بیش از سایر افراد دچار سل شده و بسیاری از آنها به دلیل ابتلا به سل دار فانی را وداع می گویند و از طرف دیگر ابتلاء به سل سرعت تضعیف سیستم ایمنی را در بیماران آلوده به ویروس ایدز بالا می برد.

ناصحی در خصوص در مورد وضعیت بیماری سل در کشور گفت: درسال 1389 در ایران تعداد 10 هزار و 639 مورد سل گزارش شده که 50.7 درصد آنها را زنان و 13.1 درصد را بیماران غیر ایرانی که عمدتا افغانی بوده اند، تشکیل می دادند.

وی افزود: بیشترین میزان بروز مربوط به این جمعیت 65 سال به بالا بوده که این شاخص حاکی از موفقیت کشورمان در کنترل بیماری است اما در عین حال به دلیل جوان بودن جمعیت کشور هنوز نیمی از موارد سل را جمعیت 15 تا 45 سال تشکیل می دهند و به همین دلیل این بیماری همچنان یک اولویت بهداشتی برای ما محسوب می شود و دو استان سیستان و بلوچستان و گلستان بیشترین موارد بروز سل ریوی کشور را دارا هستند.

سرپرست اداره کنترل سل و جذام مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت اظهار داشت: کنترل سل نیاز به مداخله ای طولانی دارد، چرا که این بیماری به راحتی درمان پذیر است و شرط آن شناخت بیماری، کشف موارد جدید و تداوم درمان تحت نظارت پزشک معالج است. داشتن صبر و درست مصرف کردن دارو و به پایان رساندن دوره درمان (که حدود 6 تا 8 ماه بــه طول می انجامد)، لازمه درمان موفق است و در صورت رعایت این موارد پیروزی بر سل به راحتی میسر است.