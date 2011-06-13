  1. استانها
  2. کرمان
۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۸

پل معلم مشکل ترافیک کمربندی کرمان را رفع می کند

پل معلم مشکل ترافیک کمربندی کرمان را رفع می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون فنی عمرانی شهرداری کرمان با اشاره به احداث پل معلم برای حل مشکل ترافیک کمربندی کرمان گفت: دو میلیارد و 200 میلیون تومان جهت احداث پل روگذر سه راهی معلم تاکنون هزینه شده است.

محمد تقی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هزینه اجرای طرح احداث پل روگذر سه راهی معلم دو میلیارد و 200 میلیون تومان شده است اظهار داشت: با احداث این پل مشکل گره ترافیکی این معبر حل خواهد شد که یکی از اهداف  شهرداری روان سازی ترافیک می باشد.

تقی اسلامی با بیان اینکه این پروژه 10 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اظهار داشت: احداث پل مذکور از اواسط اردیبهشت ماه شروع شده و پیش بینی می شود طی یک سال به اتمام برسد.

وی با اشاره به اینکه سازه پل، فنداسیون ها و پایه های پل روگذر سه راهی معلم بتنی است عنوان کرد: تا کنون یکی از فندانسیون های ضلع شمالی این پل بتن ریزی شده و دو فندانسیون دیگر آن در حال شمع کوبی است.

این مسئول ابراز داشت: سقف این پل از نوع تیر و دال مرکب است و دهنه های  آن 20 و 45  متر است.

اسلامی همچنین در خصوص نحوه جانمایی تقاطع های غیر مسطح گفت: منطقه مورد نظر برای احداث تقاطع غیر مسطح توسط مشاور دارای صلاحیت مطالعه و در نهایت در جلسات متعدد فنی در شهرداری بررسی و پس از تائید به کارگروه ترافیک کرمان ابلاغ می شود.

کد خبر 1334075

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها