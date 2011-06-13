دستگاه های دولتی هرمزگان نیمی از اعتبارت را جذب نکرده اند

مهدی رضایی سردره در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: تربیت بدنی یکی از موفق ترین دستگاه ها در جذب اعتبارات عمرانی بوده که نشانگر پویایی و تلاشگری مدیریت جدید و قرار گرفتن این سازمان در روند اجرایی و عمرانی مناسب است.

وی در خصوص روند جذب اعتبارات عمرانی از محل تملک و دارایی های استان و ردیفها و تبصره ها توسط دستگاه های استانی اظهار داشت: تربیت بدنی با جذب 50 درصد اعتبارات یکساله خود در دوماه اخیر یکی از موفق ترین دستگاه ها در میزان سرعت روند جذب اعتبارات بوده است.

رضایی افزود: عملکرد مدیریتی محمود آرامی در پیگیری جذب اعتبارات عمرانی در دو ماهه انتصاب ایشان به سمت سرپرست تربیت بدنی استان قابل تقدیر و نشانگر پویایی و تلاشگری مدیریت جدید ورزش استان است.

وی گفت: البته هنوز 23 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و شش میلیارد ریال از ردیفها و تبصره های تربیت بدنی جذب نشده که می طلبد این روند جذب ادامه یافته و حتی با سرعت بیشتری انجام شود.

معاون استاندار هرمزگان روند جذب اعتبارات را بسیار موثر در سرعت پیشرفت پروژه ها و حرکت سازمانها دانست و اضافه کرد: دستگاه های در استان وجود دارند که هنوز پس از گذشت یکسال کاری نتوانسته اند حتی نیمی از اعتبارات تخصیصی خود را جذب و هزینه کنند که این موضوع نشانه عدم برنامه ریزی مناسب در این سازمانهاست.

رضایی روند جذب اعتبارات در یک سازمان را شاخصی برای سنجش روند اجرایی آن مجموعه عنوان کرد و گفت: مدیران باید آگاه باشند و با تحلیل روند جذب اعتبارات، روند اجرایی دستگاه خود را کنترل کرده و جهت بهبود و ادامه اجرای مستمر پروژه ها برنامه ریزی کنند.

وی تصریح کرد: دستگاههایی که اعتبارات استانی تخصیصی خود را نتوانسته اند به صورت 100 درصد جذب کنند، تنها تا پایان خرداد ماه فرصت جذب اعتبارات باقیمانده را دارند.

به گفته این مقام مسئول از 173 میلیارد تومان مجموع اعتبارات استانی، طبق آمار خزانه 106 میلیارد تومان تاکنون جذب شده است.