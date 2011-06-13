196 پروژه از محل جمع آوری زکات در خراسان جنوبی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبری صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری همایش تجلیل از زکات دهندگان برتر استان اظهارداشت: طی سال گذشته چهار میلیارد و 700 میلیون ریال زکات در سطح استان جمع آوری شده است.

وی افزود: شهرستان بشرویه با یک میلیارد و 665 میلیون ریال به عنوان رتبه اول میزان جمع آوری زکات در سطح استان معرفی شده است.

دبیر ستاد احیای زکات خراسان جنوبی گفت: با این میزان زکات جمع ‌آوری شده در سال گذشته تعداد 50 پروژه عمرانی و عام‌المنفعه در استان تعریف و اجرایی شده است.

اکبری ادامه داد: تاکنون 196 پروژه عمرانی و عام المنفعه شامل احداث مسجد، مجتمع فرهنگی وهنری، راه روستایی، حمام، غسالخانه و... در روستاهای زکات دهنده در سطح استان تعریف و عملیاتی شده است.

وی در ادامه بیان داشت: همزمان با هفته جهاد کشاورزی و طی مراسمی از زکات دهندگان برتر این نهاد در سطح استان تجلیل می شود.

وی افزود: درجلسه ستاد زکات استان مقرر شد با هماهنگی و همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان از هر شهرستانی که در سال گذشته زکات پرداخت نموده اند یک نفر به عنوان زکات دهنده برتر معرفی و تجلیل به عمل آید.

اکبری از همکاری 300 نفر عامل زکات با این نهاد خبرداد و گفت: عاملین زکات به عنوان یکی از مهمترین گروههایی هستند که می توانند زمینه های اجرای زکات را در جامعه فراهم نمایند و بیشترین تعامل را با زکات دهندگان داشته باشند.

مدیر‌کل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طی سال گذشته 71 جلسه ستاد احیای زکات در استان برگزار شده است، یادآورشد: مصوبات این جلسات به طور جدی پیگیری شده که در بحث زکات و نهادینه‌ شدن این فریضه مهم بوده است.