حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین توافقات وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش درباره انتقال آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای گفت: وزیر آموزش و پرورش قول داد برای انتقال آموزشکده های فنی حرفه ای به وزارت علوم همه نوع همکاری کند و مقرر شده بر اساس آنچه که رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای تنظیم می‌کند این نقل و انتقال انجام شود و تا 20 مرداد ماه گزارشی از انتقال آموزشکده ها به مجلس ارائه شود.

معاون آموزشی وزیر علوم با بیان اینکه مجلس بحث عملیاتی شدن نقل و انتقال آموزشکده ها به وزارت علوم را به طور مستمر از وزارت علوم سوال می کند گفت: همه آنچه قرار است به وزارت علوم منتقل شود مربوط به آموزش و پرورش بوده و تا چیزی به وزارت علوم منتقل نشود از نظر قانونی نمی توانیم روی آن کاری انجام دهیم. البته قانون به طور شفاف تأکید کرده که از اول سال 90 باید آموزشکده ها به وزارت علوم انتقال پیدا کنند.

نادری منش افزود: قانون مجلس شفاف گفته که هر چه در اختیار آموزشکده ها بوده باید به وزارت علوم منتقل شود. دلواپسی وزارت علوم هم این است که اگر این انتقال انجام نشود ما هم کاری نمی توانیم بکنیم. در حال حاضر بخاطر نیاز مردم یک ظرفیت جدید دانشجویی در پاسخ به نیازها در قالب فنی و حرفه ای ها اعلام کرده ایم اما مدیریت آموزشکده ها دست وزارت علوم است و فردا بخش های مختلف قانونی کشور می توانند وارد این بحث شوند.

وی در تشریح برخی مشکلاتی که در را انتقال آموزشکده های فنی حرفه ای به وزارت علوم پیش آمده است به مهر گفت: برخی از این آموزشکده ها دو وجهی بوده یعنی هم هنرستان بوده اند و هم آموزشکده. وقتی بحث انتقال آموزشکده ها از وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم مطرح شد مشاهده کردیم که در بعضی از آنها تابلوهایی بالا رفته بود که تأکید می کرد اینجا هنرستان است.

معاون آموزشی وزارت علوم در ادامه تشریح مشکلات در راه انتقال آموزشکده ها به وزارت علوم افزود: گزارش شده بود که در برخی از آموزشکده هایی که هم آموزشکده بودند و هم هنرستان دارند دیوار می کشند. در رابطه با همین مسائل نامه ای در اوایل سال 90 به امضای وزیر علوم رسید که دکتر دانشجو در آن خواستار مشخص شدن وضعیت این آموزشکده ها شد.

به گزارش مهر، معاون آموزشی وزیر علوم در ادامه اظهاراتی که حاکی از نوعی مقاومت از سوی بدنه هنرستانی برخی آموزشکده های دو وجهی (آموزشکده هایی که هم آموزشکده بودند و هم هنرستان) در مسیر انتقال آموزشکده ها به وزارت علوم بود، گفت: اینها باید کنترل شود چون نمی خواهیم انتقال آموزشکده ها به وزارت علوم تنش زا شود.

نادری منش با بیان اینکه روند انتقال آموزشکده ها به وزارت علوم در برخی قسمت ها خوب پیش نمی رود به مهر گفت: بعضی آموزشکده ها سندها یا بدهی هایشان یک مسئله است.

معاون آموزشی وزیر علوم با بیان اینکه نقل و انتقال آموزشکده ها باید در سه سطح نقل و انتقال فضاها، بودجه های مربوطه و ساختمان های در حال ساخت و ساز صورت گیرد گفت: در حالی که بر طبق قانون باید این انتقال صورت گیرد اما گزارشهایی داریم که از سوی آن طرف دستور داده شده که ساختمانهای در حال ساخت آموزشکده ها متوقف شوند یا تغییر کاربری داده شوند.